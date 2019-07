Diretta Francia Spagna U19/ Streaming video e tv: semifinale bollente (Europei)

Francia Spagna U19, diretta dall’arbitro Sergei Ivanov, è la partita in programma oggi mercoledi 24 luglio 2019 a Yereven: fischio d’inizio previsto per le ore 19,00 secondo il fuso orario italiano. Dopo Portogallo Irlanda, ecco la seconda semifinale per gli Europei 2019 Under 19 di stanza in Armenia: questa sera quindi due big del calcio continentale, giovanile e non solo, si sfideranno per l’acquisizione dell’ultimo pass messo in palio per la finale più prestigiosa. Ci attendiamo quindi una sfida davvero bollente: i Blues infatti sono stati impeccabili nella fase a gironi, mentre conosciamo bene il valore della squadra spagnola, che pure ci ha buttato fuori dal tabellone finale del torneo.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DIRETTA TV: COME SEGUIRE FRANCIA SPAGNA U19

Salvo variazioni di palinsesto, informiamo gli appassionati che non sarà prevista una diretta tv della partita Francia Spagna U19 e di conseguenza non è stata prevista neppure una diretta streaming video del match, semifinale degli Europei. Punto di riferimento quindi per tutti sarà il portale ufficiale della manifestazione, all’indirizzo: www.uefa.com/under19/.

DIRETTA FRANCIA SPAGNA U 19: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta Francia Spagna U19 ecco che entrambi i tecnici non dovrebbero certo sorprenderci più di tanto, rispetto agli ultimi impegni. Per i Blues, il ct Rouxel dovrebbe aver studiato il 4-3-2-1, con Bajic in porta e di fronte al numero 1 il quartetto con Kalulu-Solet-Badiashile-Ndicka. In mediana vi sarà quindi spazio per Caqueret in cabina di regia e per Ndilu e Picouleau ai lati. Maglie consegnate in attacco con Abi e Ponceau a sostegno della prima punta Flips. Sarà invece un classico 4-3-3 per la Spagna e qui Denia punterà su Gil, Ruiz e Torres per il tridente offensivo: a centrocampo invece non mancheranno Moha, Bianco e Gomez. Mosse certe anche in difesa, con Tenas Urena tra i pali: al centro vi saranno Garcia e Guillamon Sanmartin, mentre ai lati ecco Miranda e Sanchez.



