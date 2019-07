Risultati Europei Under 19, 2019/ Diretta gol live score, classifica (oggi 18 luglio)

Oggi ci attendono altri due risultati degli Europei Under 19 2019 che sono in corso in Armenia. Siamo alla seconda giornata della fase a gironi, già vissuta ieri dal girone A che comprende anche l’Italia, oggi naturalmente attendiamo di scoprire i risultati delle due partite del girone B, che aveva fatto lunedì il suo debutto agli Europei Under 19 2019, organizzati come abbiamo già accennato dall’Armenia. Esprimendoci con gli orari italiani, andiamo allora a ricordare subito il calendario dei due incontri in programma oggi giovedì 18 luglio, nel quarto giorno di gara degli Europei Under 19: si comincerà alle ore 16.45 con Repubblica Ceca Norvegia, a seguire avremo alle ore 19.00 Irlanda Francia – entrambe le partite saranno disputate nella capitale Yerevan.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: LA PROTAGONISTA

Parlando dei risultati Europei Under 21 2019, ecco che oggi l’attesa si concentra soprattutto sulla Francia che almeno sulla carta è la squadra senza dubbio più quotata del girone B. Naturalmente a livello giovanile è sempre pericoloso fare calcoli o fissare gerarchie: la Francia tuttavia ha cominciato con il piede giusto questi Europei Under 19 grazie alla netta vittoria per 3-0 ottenuta lunedì contro la Repubblica Ceca, che adesso mette i transalpini da soli al comando della classifica del loro girone, dal momento che nell’altro incontro c’era stato un pareggio per 1-1 tra Norvegia e Irlanda. Di conseguenza lo scenario più probabile vede una Francia in fuga per il primo posto e grande bagarre per la seconda piazza, l’ultima valida per conquistare la qualificazione alle semifinali. Andrà davvero così? Tra qualche ora certamente ne sapremo di più…

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: IL GIRONE B

Ore 16.45 Repubblica Ceca Norvegia

Ore 19.00 Irlanda Francia

CLASSIFICA: Francia 3, Irlanda 1, Norvegia 1, Repubblica Ceca 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA