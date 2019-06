Diretta Francia Usa/ Streaming video e tv: super sfida a Parigi! (Mondiali)

Francia Usa, in diretta dal Parco dei Principi di Parigi, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 28 giugno ed è il secondo quarto di finale ai Mondiali di calcio femminile 2019. E’ una delle sfide più attese: in campo ci sono infatti la nazionale padrona di casa e quella campione in carica. La Francia fino a questo momento ha convinto: ha avuto bisogno dei tempi supplementari per battere il Brasile ma si è dimostrata una squadra solida e capace di fare risultato, e adesso tutto il popolo transalpino sogna un titolo iridato a coronamento di questo bel percorso. Gli Stati Uniti però sono forse il cliente più scomodo: hanno chiuso la prima fase con 18 gol realizzati e nessuno subito, poi hanno avuto bisogno di due rigori per piegare la Spagna in una partita nella quale hanno certamente sofferto, ma hanno anche fatto vedere grande qualità. Sarà dunque una sfida affascinante, almeno sulla carta; mentre aspettiamo la diretta di Francia Usa possiamo allora valutare alcune indicazioni che riguardano le probabili formazioni, leggendo le scelte dei due Commissari Tecnici per il Parco dei Principi.

La diretta tv di Francia Usa sarà garantita in esclusiva dalla televisione satellitare

In Francia Usa, Corinne Diacre non dovrebbe cambiare la sua squadra: certamente non in difesa dove Mbock Bathy farà ancora coppia con Renard davanti al portiere Bouhaddi, mentre sulle corsie laterali agiranno Torrent e Majri. In mezzo al campo capitan Amandine Henry, matchwinner agli ottavi, fa coppia con Bussaglia mentre Diani si prende la corsia destra, mandando Asseyi dall’altra parte; la coppia offensiva dovrebbe essere nuovamente composta da Le Sommer e Gauvin, la quale contro il Brasile ha segnato due gol (ma il primo le è stato annullato per fallo sul portiere). Solito 4-3-3 per gli Stati Uniti: Naeher il portiere, Sauerbrunn e Dahlkemper a presidiare la zona centrale con O’Hara e Dunn sulle fasce. In mezzo al campo potrebbe tornare titolare Horan: si gioca la maglia con una tra Ertz e Lavelle mentre dovrebbe essere confermata Mewis, non cambia ovviamente il tridente con Heath e Rapinoe (suoi i due rigori contro la Spagna) esterne a supporto del centravanti Alex Morgan.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Norvegia Inghilterra ci dicono che le inglesi sono la nazionale favorita: vale infatti 2,05 volte la somma messa sul piatto il segno 2 per la vittoria dei tre leoni, contro il valore di 3,60 che accompagna l’eventualità del successo scandinavo (segno 1). Invece il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,40 volte quanto puntato.



