Video/ Spagna Usa (1-2): highlights e gol, Stati Uniti ai quarti di finale!

Partita più che mai viva e spumeggiante quella a cui abbiamo assistito ieri per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile tra Spagna e Stati uniti, terminata col successo delle statunitensi col risultato di 2-1. Come emerge nel video di Spagna Usa però le campionesse del mondo in carica non hanno avuto vita facile specie nel primo tempo, dove le iberiche si sono comportate in maniera esemplare contro un avversario più quotato. Al via sono però gli Usa a portarsi subito in vantaggio col rigore concesso al settimo minuto di gioco e finalizzato da Rapinoe: la Spagna ha però subito risposto, trovando il pari al nono minuto con la rete di Hermoso. Nel primo tempo e pure la prima parte della ripresa il ritmo è alto ma il gioco è molto equilibrato: è solo al 75’ che gli Usa trovano l’occasione del successo, grazie al rigore concesso per fallo di Torrecilla. Al dischetto si presenta ancora Rapinoe, infallibile: la rete dà nuova fiducia alle americane che da qui in poi si limitano a gestire il match, riuscendo a disinnescare una pericolosissima Spagna. Gli Usa volano ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile.

IL TABELLINO

Spagna Usa 1-2 (1-2 pt)

Reti: 7’ Rapinoe (U), 9’ Hermoso (S), 75’ Rapinoe (U),

SPAGNA (4-3-3): 13 Panos; 7 Corredera, 4 Paredes, 16 Maria Leon, 3 Leila; 6 Losada, 14 Virginia, 12 Patri; 17 Lucia Garcia, 10 Jennifer Hermoso, 11 Alexia. Allenatore: Jorge Vilda

USA (4-3-3): 1 Naeher; 5 O’Hara, 7 Dahlkemper, 4 Sauerbrunn, 19 Dunn; 16 Lavelle, 8 Ertz, 3 Mewis; 17 Heath, 13 Morgan, 15 Rapinoe. Allenatore: Jill Ellis

Note: ammoniti 37’ Rapinoe (U), 85’ Paredes (S)

Arbitro: Kulcsar Stadio: Auguste Delaune di Reims

