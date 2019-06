Video/ Francia Brasile (2-1 dts): highlights e gol, verdetto in extremis! (Mondiali)

A Le Havre è andato in scena quello che era probabilmente il match più atteso degli ottavi di finale del Mondiale femminile: Francia Brasile ha visto la vittoria per 2-1 ai supplementari delle padrone di casa, andiamo allora ad analizzare il video Francia Brasile. Le padrone di casa della Francia, tra le favoritissime, contro Marta e compagne, il Brasile che vuole ancora stupire il mondo. Il primo tempo non è memorabile, la partita la fa la Francia ma il Brasile non concede molto. Al 26′ su cross di Diani, svetta Gauvin che si scontra con Barbara e insacca. Le due giocatrici rimangono a terra, entrambe ko, il VAR decide che la francese ha commesso fallo e la rete viene annullata. Si va al riposo sullo 0-0 ma è nella ripresa che il match si accende in un momento. Dopo 7′ Diani crossa dalla destra e Gauvin brucia sul tempo la marcatura di Kathellen, realizzando in spaccata l’1-0 per la Francia. Grande inserimento ma il Brasile va subito vicino al pari con una traversa colpita da Cristiane. Le verdeoro non si perdono d’animo e pareggiando al 18′ con Debinha che sfonda sulla sinistra e crossa al centro, dove Thaisa riceve volentieri il regalo di Renard appoggiando in area l’1-1. Il match da questo momento in poi si spegne, la posta in palio è alta e le due squadre scivolano verso i supplementari.

VIDEO FRANCIA BRASILE: I TEMPI SUPPLEMENTARI

Il primo extra time non regala grandi emozioni ma la Francia sembra averne di più. Impressione confermata dall’avvio del secondo tempo supplementare in cui le transalpine trovano l’acuto che vale i quarti di finale, con un perfetto inserimento in una difesa brasiliana un po’ addormentata di Henry. E’ il colpo del ko, anzi la Francia potrebbe anche arrotondare il contropiede. Per il Brasile è forse il tramonto di una generazione d’oro, per la Francia il sogno Mondiale proseguirà in una sfida che probabilmente sarà decisiva contro le americane pronte a fare un sol boccone della Spagna.

VIDEO FRANCIA BRASILE: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA