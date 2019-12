Diretta Bayern Tottenham/ Streaming video e tv: tutto già deciso (Champions League)

Bayern Tottenham, partita diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi, si gioca mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Match platonico considerando che i giochi sono già fatti nella classifica del girone B della massima competizione europea. A dispetto delle difficoltà in Bundesliga, i bavaresi hanno dominato con 5 vittorie su 5 e la qualificazione agli ottavi di finale blindata con il primo posto nel raggruppamento. Il Tottenham è riuscito ad ottenere il secondo posto e la conseguente qualificazione tra le prime 16 in Europa a discapito di Stella Rossa ed Olympiacos, ma c’è grande curiosità attorno agli Spurs per quello che saprà fare José Mourinho in panchina, che ha chiuso l’era di Mauricio Pochettino culminata con la finale di Champions disputata nella scorsa stagione. In campionato il Tottenham sta risalendo, sicuramente il test dell’Allianz Arena sarà interessante contro un Bayern che, se dovesse steccare, considerando la distanza dalla vetta in campionato potrebbe decidere di interrompere l’era del traghettatore Flick e scegliere subito un nuovo top trainer a cui affidare la squadra.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Tottenham, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 256 di Sky Sport. Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta la Champions League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN TOTTENHAM

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Bayern Tottenham, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Il Bayern Monaco allenato dal tedesco Flick sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Neuer; Pavard, Martínez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coutinho; Lewandowski. Risponderà il Tottenham, guidato in panchina dal portoghese José Mourinho, optando per un 4-2-3-1 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Gazzaniga; Walker-Peters, Foyth, Sánchez, Rose; Sissoko, Skipp, Lo Celso; Eriksen, Parrott, Sessegnon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 1.36 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 5.50 l’eventuale pareggio e quota a 7.00 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.36 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 3.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA