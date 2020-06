Diretta Friburgo Monchengladbach/ Streaming video e tv: Streich a caccia di riscatto

Pubblicità

Friburgo Monchengladbach, in diretta dallo Schwarzwald Stadion di Friburgo, è la partita in programma oggi, venerdì 5 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. E’ con la diretta tra Friburgo e Borussia Monchengladbach che apriamo una densissima 30^ giornata della Bundesliga: un match che verrà disputato a porte chiuse e che pure ci regalerà non poche scintille in campo. Dopo tutto la formazione di Marco Rose ancora non può dirsi sicura di poter staccare un pass per la prossima edizione della Champions League: anzi in quella parte della graduatoria i distacchi sono ancora minimi e davvero basta mezzo passo falso perché vengano vanificati gli sforzi di una stagione. Ma pure la squadra di casa oggi promettere di dare spettacolo: i bianconeri di Streich di fatto non hanno ancora trovato vittoria da che il campionato tedesco è ripartito, ma pure il Friburgo non dispera: il sogno di una vittoria come pure di agganciare la zona UEFA non è ancora completamente svanito. Certo però bisognerà dare il massimo per questo finale di stagione, fin da questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Friburgo e Monchengladbach, oggi alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv su Sky e per la precisione ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Garantita la diretta streaming video della partita della 30^ giornata tramite il servizio Sky Go, riservato agli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRIBURGO MONCHENGLADBACH

Con tre punti in palio, decisivi per il raggiungimento dei propri obiettivi stagionali, ecco che per la diretta tra Friburgo e Monchengladbach, sia Streich che Rose per fissare le rispettive probabili formazioni non potranno che puntare sui soliti titolari. Ecco che allora i padroni di casa dovrebbero tornare in campo con il consueto 3-4-3 che vedrà in attacco, oltre a Holer, anche Petersen e Grifo, andati in rete solo pochi giorni fa contro l’Eintracht: alle loro spalle dovrebbero trovare posto anche Schmid, Arashi, Hofler e Gunter, mentre Schwolow sarà il titolare tra i pali. Per il Monchengladbach Rose però per fissare il suo 11 dovrà valutare un paio di casi dubbi, come Embolo e Raffael, mentre invece dovrebbero confermare il proprio forfait Johnson, Strobl e Zakaria. Scelto comunque il 4-2-3-1 per tornare in campo dopo l’ottimo successo rimediato pochi giorni fa con l’Union Berlino, Rose dovrebbe puntare su Plea prima punta e accompagnato in attacco da Hoffman, Stindl e Thuram: Kramer e Neuhaus saranno in mediana, mentre la difesa sarà reparto occupato da Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini.

QUOTE E PRONOSTICO

Oltre al fatto campo (che pure abbiamo visto non essere più così determinante a porte chiuse), non facciamo certo fatica a consegnare ai Borussia il favore del pronostico. Così anche il portale di scommesse Snai, per cui nell’1×2 ecco che il successo degli ospiti è stato quotato a 1.80, contro il più alto 4.25 segnato per la vittoria bianconera: il pareggio vale invece 3.85.



