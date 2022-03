DIRETTA/ Frosinone Alessandria video streaming tv: sarà un match inedito

DIRETTA FROSINONE ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

La diretta di Frosinone Alessandria è una prima in assoluto visto che non si sono mai affrontate nel Lazio. L’unico precedente in gare ufficiali tra le due squadre, che si sono trovate nello stesso campionato per la prima volta in questa stagione, è quello d’andata. Le due squadre si affrontarono il 28 ottobre scorso al Moccagatta in una gara terminata col risultato finale di 1-1. Dopo un primo tempo di grandissimo equilibrio pronti via nella ripresa i grigiorossi avevano trovato la rete del vantaggio grazie a un gol di Chiarello servito dentro con i giri giusti da Di Gennaro. Gli ospiti trovarono il pareggio al minuto 97 grazie a una giocata del francese Charpentier liberato in area di rigore da Casasola.

Le due squadre si giocano molto in questa gara perché entrambe cercano il salto di qualità per i loro obiettivi. Il Frosinone deve consolidare la posizione in zona playoff mentre l’Alessandria deve provare la fuga dai playout. Il campo ci dirà il resto. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA FROSINONE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta di Frosinone Alessandria sarà visibile quest’oggi a partire dalle 16.15, come di consueto per i match del campionato di Serie B, attraverso tre modalità: in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al relativo pacchetto e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile anche seguire la diretta Frosinone Alessandria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Frosinone Alessandria, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena sabato 12 marzo a partire dalle 16.15 allo Stadio Benito Stirpe. Le due squadra ambiscono a obiettivi completamente diversi in questa stagione. I padroni di casa si trovano al settimo posto della classifica a quota 45 e puntano a blindare un posto per i play-off. Gli ospiti al contrario si trovano a quota 25 al sedicesimo posto della classifica, in piena zona play-out, e vogliono a tutti i costi uscirne, anche se ci sono ben sei punti che li separano dalla posizione utile per essere salvi.

Entrambe le squadre, nonostante le aspirazioni opposte, sono reduci da un pareggio. I Canarini nello scorso turno hanno portato a casa soltanto un punto nello scontro diretto con l’Ascoli, conclusosi sull’1-1. Le reti sono rimaste inviolate invece nella sfida tra gli Orsi grigi e il Crotone, testa a testa per la salvezza che hanno rischiato anche di perdere dato l’errore su calcio di rigore degli avversari. È così che Frosinone e Alessandria, tra le mura dello Stadio Benito Stirpe, cercheranno il riscatto.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Alessandria non destano particolari dubbi. Il tecnico dei padroni di casa Fabio Grosso ha tutti a disposizione, per cui sicuramente schiererà i suoi uomini migliori. Il modulo sarà il consueto 4-3-3: Minelli; Brighenti, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Boloca, Garritano; Ciano, Charpentier, Cicerelli. Il tecnico degli ospiti Moreno Longo invece dovrà fare a meno di Mattiello e Prestia, entrambi squalificati. Il modulo comunque resterà il 3-4-2-1: Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Casarini, Gori, Lunetta; Chiarello, Fabbrini; Corazza.

QUOTE FROSINONE ALESSANDRIA

Le quote della diretta Frosinone Alessandria rispecchiano la classifica del campionato di Serie B: i padroni di casa sono dati per favoriti dai bookmaker. Diamo allora un’occhiata alle proposte dell’agenzia di scommesse Sisal. Una vittoria dei ciociari, con il segno 1, è fissata a 1,50. Un successo dei grigi, con il segno 2, invece, è pagato addirittura a 6,75. Un pareggio, con il segno X, si trova infine a 3,90.



