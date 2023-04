DIRETTA FROSINONE ASCOLI/ Video streaming tv: dominio laziale nei precedenti

DIRETTA FROSINONE ASCOLI: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Frosinone Ascoli, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni in Ciociaria: il bilancio parla di sette vittorie dei laziali, un successo ospite e due pareggi. Il primo incontro risale al 12 aprile 2008, uno scoppiettante 3-3 valevole per la trentacinquesima giornata del campionato cadetto. Il 22 novembre dello stesso anno, invece, il primo successo del Frosinone con un perentorio 2-0.

La prima e unica affermazione dell’Ascoli risale, invece, al 5 gennaio 2010, un clamoroso 5-1 nella ventesima giornata di Serie B. Passando alle sfide più recenti, infine, l’ultima è datata 23 ottobre 2021 e racconta di un 2-1 giallo-azzurro con i gol di Gatti, Ricci e Bidaoui. Vittoria di misura dei laziali anche il 17 ottobre 2020, 1-0 deciso dalla rete di Salvi nel finale di gara. (Giulio Halasz)

DIRETTA FROSINONE ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Ascoli sarà disponibile su Sky Sport 252, appuntamento riservato agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare Sky, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

CIOCIARI PER L’ULTIMO SFORZO!

Frosinone Ascoli, partita in diretta dallo stadio Benito Stirpe, si gioca alle ore 15:00 di lunedì 10 aprile nella 32^ giornata di Serie B 2022-2023. La capolista è agli ultimi sforzi per sublimare un campionato dominato in lungo e in largo: la promozione diretta è vicina, nonostante un sensibile calo nelle ultime settimane. Il pareggio contro il Perugia ha generato una classifica nella quale il Frosinone ha 10 punti di vantaggio sul Bari: ancora un gran bel tesoretto, ma Fabio Grosso vuole l’allungo quanto prima per evitare brutte sorprese che in un torneo pazzo come questo potrebbero sempre accadere.

L’Ascoli ha timbrato una vittoria fondamentale per la salvezza: un roboante 4-3 al Brescia, con il quale però i marchigiani non sono ancora al sicuro visto che anche le rivali stanno marciando. Al momento la squadra di Roberto Breda potrebbe anche pensare di andare a prendersi un posto nei playoff, ma innanzitutto si deve garantire la permanenza in Serie B; vedremo cosa succederà nella diretta di Frosinone Ascoli, mentre aspettiamo che si giochi valutiamo anche le potenziali scelte da parte dei due allenatori qui allo Stirpe, andando a leggere insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ASCOLI

Per la diretta Frosinone Ascoli Grosso adotta ovviamente il 4-3-3: davanti al portiere Turati ci saranno Kalaj e Lucioni con Sampirisi e Cotali che dovrebbero agire sugli esterni, qualche dubbio a centrocampo con Mazzitelli e Garritano che insidiano i due posti sulle mezzali (Rohdén e Gelli) mentre Boloca va per la conferfma. Nel tridente offensivo le soluzioni alternative non mancano: Luca Moro o Samuele Mulattieri – ma ci sono anche Bocic e Borrelli – come centravanti – sugli esterni invece Roberto Insigne e Bidaoui devono vincere la concorrenza di Caso e Baez.

Breda deve rinunciare a Lorenco Simic: al centro della difesa dunque avremo Quaranta titolare insieme a Botteghin, con Leali ovviamente in porta e due terzini che potrebbero essere Francesco Donati e Giordano (favorito su Falasco). In mezzo la regia di Marcel Buchel; da valutare le due mezzali perché Giovane e Proia fanno concorrenza a Caligara e Collocolo, Falzerano invece può alzarsi sulla trequarti e sostituire Pedro Mendes in un ruolo in cui se la gioca anche Marsura. Davanti, Francesco Forte e Dionisi sono favoriti, ma occhio alla candidatura di Gondo.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Frosinone Ascoli possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall'agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,75 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 5,50 volte la quota messa sul tavolo.











