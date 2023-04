Video/ Perugia Frosinone (1-1) gol e highlights: succede tutto nel 2° tempo (Serie B)

VIDEO PERUGIA FROSINONE: MULATTIERI RISPONDE A CASASOLA

Perugia Frosinone video gol e highlights della sfida valida per la 31esima giornata di Serie B. Al “Renato Curi” match importante sia per la zona salvezza sia per la promozione diretta. Gara non spettacolare anche a causa dell’elevata posta in palio. Le prime trame offensive sono di marca umbra: al 7′ la punizione calciata da Lisi viene ribattuta dall’area di rigore ospite a fatica. Sul fronte opposto serve l’uscita fuori area di Gori per evitare guai ai suoi sulla veloce ripartenza del Frosinone. Al 23′ episodio che necessita dell’intervento VAR: Moro gonfia la rete ma il guardalinee segnala che sul cross precedente la palla è uscita. Il check conferma, rete annullata e risultato ancora fermo sullo 0-0. Al 27′ ci prova anche Boloca, pallone che termina fuori non di molto. Il Perugia si rivede alla mezz’ora con l’ex Di Carmine ma il colpo di testa dell’attaccante trova la parata di Turati. Prima dell’intervallo l’occasione più nitida del match: Lisi, lasciato solo in area di rigore, prova la conclusione al volo ma il pallone termina fuori di un soffio. Lo stesso difensore dei padroni di casa viene ammonito per un inutile fallo su Rohden.

Marocco, drammaturgo muore dopo essersi dato fuoco per protesta/ Dramma a Rabat

CLICCA QUI PER IL VIDEO PERUGIA FROSINONE

Nessun cambio ad inizio ripresa. Al 3′ occasione per la capolista ma la conclusione di Bidaoui termina fuori di un soffio. Al 17′ l’episodio che sblocca la gara e che, probabilmente, farà discutere a lungo: Di Carmine da pochi passi centra in pieno la traversa, sulla ribattuta Casasola spinge in porta di testa ma l’arbitro Feliciani annulla per un fallo commesso dall’ex Salernitana. Ma dopo un lunghissimo controllo del VAR la decisione cambia: gol valido e Perugia in vantaggio. La rete del Perugia accende improvvisamente il match. Castori sceglie le sue prime sostituzioni: entrano Di Serio e Paz, lasciano il campo Matos e Lisi. Poi anche Iannoni ed Ekong in luogo di Capezzi e Di Carmine. Il Frosinone, però, ha nella rosa lunga un grande vantaggio e, infatti, sono proprio i subentrati a confezionare il pareggio: Caso gestisce bene un pallone non perfetto e serve Mulattieri, il bomber con freddezza mette alle spalle di Gori l’1-1.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

VIDEO PERUGIA FROSINONE, IL TABELLINO

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Rosi (34’ st Sgarbi), Angella, Struna; Casasola, Santoro, Capezzi (31’ st Iannoni), Lisi (27’ st Paz); Luperini; Di Carmine (31’ st Ekong), Matos (27’ st Di Serio). A disp. Furlan, Abibi, Cancellieri, Vulikic, Vulic, Curado, Kouan.. All. Castori

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali; Rohden (33’ st Mazzitelli), Boloca, Gelli (43’ st Garritano); Insigne (33’ st Baez), Moro (10’ st Mulattieri), Bidaoui (10’ st Caso). A disp. Loria, Oyono, Kujabi, Bocic, Ravanelli, Monterisi, Borrelli. All. Grosso

ARBITRO: Feliciani di Teramo

RETI: 17’ st Casasola (P), 32’ st Mulattieri (F)

AMMONITI: Angella (P), Rohden (F), Di Carmine (P), Lisi (P), Cotali (F), Kalaj (F), Paz (P), Grosso

VON DER LEYEN E MACRON IN CINA/ "Litio, Ucraina, export: ecco quello che non sapremo"

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PERUGIA FROSINONE











© RIPRODUZIONE RISERVATA