DIRETTA/ Frosinone Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (24 febbraio 2024)

DIRETTA FROSINONE CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La delicata diretta di Frosinone Cagliari Primavera sta per farci compagnia. Ne avevamo già parlato, ma la serie positiva dei ciociari continua e allora è giusto tornare sull’argomento: è davvero pazzesco quello che è riuscito a fare il Frosinone, che ha chiuso il girone di andata con 3 punti, zero vittorie e 14 sconfitte e improvvisamente ha cambiato passo realizzando 13 punti nelle ultime cinque giornate, in cui non ha mai perso e ha realizzato 10 dei 27 gol totali, con una difesa che ne ha incassati 5 (erano 45 nelle precedenti 17 partite).

Qualcosa di clamoroso: il Frosinone si è portato a -3 dal Bologna e -6 dal Monza, e più che lecitamente può credere a una salvezza quantomeno miracolosa. Deve allora stare molto attento il Cagliari, che forse ha scelto il momento giusto per tornare a vincere: il 3-2 al Torino ha spezzato una serie negativa di quattro partite di cui tre perse, in precedenza erano arrivate due vittorie consecutive e possiamo dire che, in termini generali, il campionato degli isolani sia sempre stato ondivago ma senza grandi picchi positivi o negativi, come dimostra una classifica che di fatto ha quasi sempre raccontato di una posizione a metà del gruppo. Vedremo come andranno le cose adesso sul terreno di gioco: mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti della partita, la diretta di Frosinone Cagliari Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

FROSINONE CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Cagliari Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Frosinone Cagliari Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Frosinone Cagliari, in diretta domenica 24 febbraio 2024 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Ciociari in gran rimonta, la retrocessione dei gialloazzurri sembrava addirittura segnata e invece tredici punti nelle ultime cinque partite hanno reso possibile di nuovo la speranza, soprattutto dopo il successo interno contro la Roma.

Dopo un momento difficile anche il Cagliari è reduce da una vittoria importante, 3-2 al Torino secondo in classifica nell’ultimo match: curiosamente nell’ultimo turno di campionato Frosinone e Cagliari hanno battuto le squadre che inseguivano più da vicino l’Inter capolista. I sardi restano comunque a -5 dal sesto posto e dalla possibilità di disputare i play off, il Frosinone si è riavvicinato al momento addirittura a 3 lunghezze dal penultimo posto, impensabile fino a qualche settimana fa.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Angelo Adamo Gregucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romano T., Romano R., Stefanelli, Macej, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Panic, Cissè, Lusuardi, Amerighi. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Pisacane con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Wodzicky, Arba, Idrissi, Sulev, Cogoni, Balde, Mutandwa, Vinciguerra, Catena, Simonetta, Marcolini.

FROSINONE CAGLIARI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











