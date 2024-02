DIRETTA/ Frosinone Roma Primavera (risultato finale 1-0) video streaming: la decide Luna! (17 febbraio 2024)

DIRETTA FROSINONE ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): LA DECIDE LUNA!

Inizia la ripresa tra Frosinone e Roma. Graziani entra in area e calcia, la sfera termina sulla traversa! Salvini per Boccia, tiro a botta sicura con Marin che sfodera una grandissima parata. Pagano risponde, Palmisani risponde presente. Oliveras per Misitano che non ci arriva per pochissimo. Prova Misitano, palla fuori di un nulla. Luna! Frosinone avanti in pieno recupero! (agg. Umberto Tessier)

PALO DI PAHIC!

Inizia il match tra Frosinone e Roma. Evan Bouabre serve un bel pallone a Luna che conclude male. Graziani serve un bel pallone a Pagano che non riesce a coordinarsi bene. Sbaglia ad impostare da dietro la Roma, Luna serve Selvini che spreca una ghiotta occasione da solo contro Marin. Pagano ci prova con il tiro a giro, palla fuori. Boccia riparte da solo, Joao Costa lo chiude. Pahic ci va di testa e prende il palo! Frosinone che attacca, Selvini a botta sicura, salva Marin. La prima frazione di gara termina a reti bianche. (agg. Umberto Tessier)

FROSINONE ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Roma Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Frosinone Roma Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

SI GIOCA

Eccoci al via del derby laziale, presentiamo la diretta di Frosinone Roma Primavera mediante le statistiche stagionali di ciociari e capitolini. La situazione del Frosinone Primavera è molto particolare: disastro totale fino a un mese fa, poi tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate ci dicono che i ciociari lottano ancora e lo fanno molto bene, anche se resta l’ultimo posto in classifica con 13 punti, frutto di appunto tre vittorie e quattro pareggi a fronte di quattordici sconfitte, con ventisei gol segnati ma addirittura cinquanta al passivo, per cui la differenza reti dei giovani ciociari è pari a -24.

Naturalmente a livello generale fa molto meglio la Roma Primavera, che tuttavia arriva da due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime quattro giornate, in un campionato globalmente molto buono, la troviamo infatti a quota 37 punti in classifica, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, con una differenza reti positiva anche se in realtà meno esaltante di quanto si potesse pensare (+4), a causa di trentadue gol segnati a fronte dei ventotto invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Frosinone Roma Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FROSINONE ROMA PRIMAVERA: DERBY A FERENTINO!

Frosinone Roma Primavera, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Ciociari alla riscossa, è cambiato completamente il rendimento del Frosinone nel girone di ritorno che battendo 3-4 il Verona in trasferta ha colto la terza vittoria nelle ultime quattro partite disputate in campionato, dieci punti in questo segmento con i gialloazzurri sempre ultimi ma ora a -6 dal Bologna penultimo, con la salvezza che non sembra più impossibile.

Sarà comunque un banco di prova molto duro la sfida contro la Roma che al momento divide il secondo posto in classifica con il Torino. 37 punti per i giallorossi che dopo un passaggio molto difficile, con un solo punto conquistato nelle precedenti tre partite di campionato, sono tornati alla vittoria superando il Cagliari in casa e dunque restando a caccia dell’Inter capolista, che comunque vanta ancora un considerevole vantaggio di sette punti sulle seconde.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Roma Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Angelo Adamo Gregucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romano T., Romano R., Stefanelli, Macej, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Panic, Cissè, Lusuardi, Amerighi. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marin, Golic, Cherubini, Pisilli, Costa Cesco, Keramitsis, Oliveiras, Mannini, D’Alessio, Vetkal, Mlakar.

FROSINONE ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.53.











