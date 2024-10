DIRETTA FROSINONE CARRARESE, TESTA A TESTA

La diretta di Frosinone Carrarese è un match che è stato già combattuto qualche anno fa, ai tempi il Frosinone militava in Serie C e si possono contare dunque due partite precedenti a questa. Sono un po’ troppo poche per fare la nostra classica analisi sui precedenti storici e vedere chi ha il favore dei libri. Quindi ci spostiamo sul sito di Transfermarkt per fare un’analisi economica dei due team, ma prima per dovere di cronaca vi informiamo che nelle due partite già giocate il Frosinone le ha vinte entrambe.

Video Carrarese Reggiana (0-0)/ Gol e highlights: il palo ferma Cicconi! (Serie B 28 settembre 2024)

La società gialloblu ha un monte cartellini pari a 30 milioni di euro, numeri da squadra che vuole tornare il più in fretta possibile nel massimo campionato italiano. Il bilancio è positivo di quasi otto milioni grazie anche al fondo paracadute per le squadre che retrocedono dalla Serie A al campionato cadetto. Il giocatore più costoso è Monterisi con tre milioni di cartellino, per la Carrarese i numeri si abbassano a 13 milioni con un rosso a bilancio di 300milaeuro. Quindi la vittoria dovrebbe andare alla squadra di casa, sarà davvero così? Cerchiamo di scoprirlo anche tramite le statistiche della diretta di Frosinone Carrarese. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Carrarese Reggiana (risultato finale 0-0): Cerri non capitalizza! (Serie B, 28 settembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA FROSINONE CARRARESE, STREAMING VIDEO TV

Come ogni partita di Serie B, compresi i playoff e playout, la risposta al “dove vedere la diretta Frosinone Carrarese” è semplicemente DAZN. Infatti l’emittente streaming offre la possibilità di visionare la partita anche in diretta Frosinone Carrarese streaming sulla propria app tramite smartphone, tablet e computer.

POCHI PUNTI DI DISTACCO

Una vittoria potrebbe rappresentare la svolta dopo un inizio molto complicato. La diretta Frosinone Carrarese potrebbe diventare un momento saliente della stagione di una delle due squadre. Si giocherà sabato 5 ottobre alle ore 15:00. Il Frosinone è riuscito a trovare la prima vittoria stagionale contro il Cittadella al Tombolato nell’ultimo turno di campionato. Un successo che interrompe una lunga striscia negativa con i ko contro Spezia, Brescia e Bari più i pareggi con Sampdoria, Modena e Juve Stabia.

DIRETTA/ Cittadella Frosinone (risultato finale 1-2): prima vittoria ciociara! (Serie B, 27 settembre 2024)

La Carrarese invece ha messo a referto la prima vittoria contro il Sudtirol a fine agosto e tutt’ora rimane l’unica gioia in campionato. Ben cinque le sconfitte tra Cesena, Cremonese, Catanzaro, Sassuolo e Spezia mentre lo scorso weekend è arrivato lo 0-0 con la Reggiana.

LE PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CARRARESE

Ci siamo, ora è il momento di dare un’occhiata alle probabili formazioni Frosinone Carrarese. I ciociari si disporranno secondo il 4-3-3 con Cerofolini in porta. Linea difensiva composta da Oyono, Monterisi, Kalaj e Marchizza. A centrocampo spazio al trio Cichella, Gelli e Garritano con Di Stefano, Tsadjout e Partipilo in attacco..

La Carrarese replicherà con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Bleve, difeso pochi metri più avanti da Illanes, Hermansson e Imperiale. Agiranno da esterni Bouah e Cicconi mentre in mediana Capezzi sarà con Schiavi. Il duo di trequarti Finotto-Capello supporterà Cherubini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FROSINONE CARRARESE

Prima di chiudere la nostra analisi sulla sfida, è d’obbligo vedere le quote per le scommesse della diretta Frosinone Carrarese. Partiamo dal segno 1 quotato 1.85 contro il 2 che vale quattro volte la posa in palio e la X che si trova a 3.54. Se invece volete scommettere sul capitolo delle reti, l’Over 2.5 è a 1.83 con l’Under alla stessa soglia a 1.89. Gol a 1.74, No Gol a 1.98.