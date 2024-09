La diretta Cittadella Frosinone (si gioca venerdì alle 20.30) può essere già il crocevia decisivo per il tecnico dei ciociari, Vincenzo Vivarini. Il Frosinone è reduce da due pesantissime sconfitte, 4-0 a Brescia e 0-3 in casa contro il Bari nell’ultimo impegno, ed è ultimo in classifica dopo aver perso la permanenza in Serie A praticamente all’ultimo minuto nella scorsa stagione. Aquilani e Bianco i nomi pronti a subentrare a Vivarini in caso di nuova sconfitta.

Video Frosinone Bari (0-3)/ Gol e highlights: dominio biancorosso, ciociari KO! (Serie B, 22 settembre 2024)

Per quanto riguarda il Cittadella, nell’ultima sfida disputata i veneti hanno incassato la loro prima sconfitta in campionato, andando a perdere di misura sul campo del Mantova. 8 punti finora per il Cittadella, che era reduce da due vittorie consecutive in trasferta ma non ha ancora mai vinto finora tra le mura amiche del “Tombolato”, pareggiando contro Pisa e Catanzaro.

Diretta/ Mantova Cittadella (risultato finale 1-0): Mancuso in pieno recupero! (22 settembre 2024)

DIRETTA CITTADELLA FROSINONE: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cittadella Frosinone sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, come tutte le partite di Serie B. Per seguire l’incontro in streaming, è sufficiente scaricare l’app di DAZN e accedere con il proprio abbonamento, permettendo così di vedere la partita in tempo reale.

CITTADELLA FROSINONE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni della diretta Cittadella Frosinone, anticipo del venerdì del campionato di Serie B. Per il Cittadella modulo di partenza 4-3-1-2 con Maniero a difesa della porta e una difesa a quattro composta da Carissoni, Pavan, Angeli e Masciangelo. A centrocampo terzetto con Amatucci, Branca e Desogus, sul fronte offensivo Vita si muoverà da trequartista alle spalle del duo Rabbi-Ravasio. Per il Frosinone 3-4-2-1 con Sorrentino in porta mentre Monterisi, Kalaj e Marchizza saranno titolari sulla difesa a tre. Quartetto di centrocampo con J. Oyono, Cichella, Gelli e A. Oyono, in avanti Ambrosino e Partipilo si muoveranno tra le linee sulla trequarti alle spalle del riferimento offensivo, Tsadjout.

Diretta/ Frosinone Bari (risultato finale 0-3): dominio pugliese, tris senza appelli! (22 settembre 2024)

CITTADELLA FROSINONE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote proposte per la diretta Cittadella Frosinone, ecco le indicazioni dei principali bookmaker: la vittoria del Cittadella è quotata a 2.65, il pareggio è offerto a 3.15, mentre una vittoria dell’Inter in trasferta vede salire la quota a 2.75.