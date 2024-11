VIDEO CESENA REGGIANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Sarà per il fatto che fosse un derby, ma Cesena Reggiana è partita sotto le aspettative: parliamo infatti dei primi minuti scoccati in cui le due squadre hanno pensato più a difendersi piuttosto che ad attaccare, cercando in primo luogo di non subire gol piuttosto che provare a farne uno. Una situazione ben diversa rispetto ai dettami tattici a cui ci ha abituato il Cesena, squadra che fino a due settimane fa era molto più spregiudicata. Probabilmente il peso della partita si fa sentire, anche i tifosi sugli spalti non sono infatti da meno sotto questo punto di vista.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Pareggio nel derby al Manuzzi! Diretta gol live score (oggi 23 novembre 2024)

La Reggiana invece come suo solito aspetta nella propria metà campo prima di colpire in contropiede. Ormai sono anni che giocano in questo modo anche se i tecnici in panchina cambiano. Finchè funziona perché cambiare? Dopotutto parliamo di una squadra che riesce ogni anno nel suo obiettivo e in questo genere di partite può dire la sua, soprattutto nel secondo tempo dove le squadre iniziano ad allungarsi un po’

Diretta/ Cesena Reggiana (risultato finale 1-1): Shpendi la pareggia (Serie B, 23 novembre 2024)

VIDEO CESENA REGGIANA, IL SECONDO TEMPO

Come avevamo preventivato, in Cesena Reggiana è la squadra ospite a passare in vantaggio per prima, grazie alla rete di Pettinari che arriva proprio su contropiede. Non un classico contropiede come lo si potrebbe immaginare però. Il recupero del pallone è avvenuto nella mediana della squadra di casa, colpevole Calo che fino a quel momento stava giocando davvero bene. La ripartenza favorisce Pettinari che a tu per tu con il portiere poi non se lo fa ripetere due volte e segna.

Alla fine il Cesena riesce a trappare un punto con Shpendi, grazie alla rete che ha sancito l’1-1 finale contro la Reggiana. Il gol è arrivato dopo un’azione corale ben congegnata, più nelle corde dei bianconeri dopo un primo tempo molto diverso dalle solite prestazioni a cui ci ha abituato la squadra. Si potrebbe pensare che il risultato sia giusto, ma forse rimane un po’ l’amaro in bocca per il Cesena che avrebbe potuto e dovuto fare di più dopo la bella stagione che stanno vivendo.

Diretta/ Carrarese Pisa (risultato finale 1-0): rete decisiva di Bouah (Serie B, 23 novembre 2024)

VIDEO CESENA REGGIANA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS