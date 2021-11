Diretta Frosinone Crotone/ Streaming video tv: squali vittima sacrificale?

DIRETTA FROSINONE CROTONE: CANARINI IN CERCA DI RILANCIO

Frosinone Crotone, in diretta dallo stadio Benito Stirpe, è la partita in programma oggi, lunedi 1 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Siamo nel vivo della 11^ giornata del campionato della Serie B e dopo un duro turno infrasettimanale, ecco che i canarini tornano a giocare in casa, sperando di fare dei rossoblu delle vittime eccellenti e riprendere dunque la corsa verso le più alte sfere della classifica del campionato.

Con anche il pareggio ottenuto solo in settimana contro l’Alessandria la corsa dei gialloblu stenta a decollare e dalla settima posizione e certo la squadra di Grosso avrebbe bisogno della insta spintarella: la diretta Frosinone Crotone di questo pomeriggio potrebbe essere l’occasione giusta, considerato che gli squali non se la stanno passando fatto bene. Anzi alla vigilia del turno il Crotone è solo alla 18^ posizione della graduatoria, con solo 7 punti all’attivo e ben due sconfitte appena rimediate solo negli ultimi 10 giorni, con Alessandria e Benevento. È dunque crisi per Modesto, ma vedremo che cosa ci dirà il campo: il colpo di scena è sempre possibile.

DIRETTA FROSINONE CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Crotone di Serie B sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre di Sky Sport. Per accedere ai contenuti dell’emittente, è necessario aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire il secondo campionato italiano in diretta streaming video tramite le piattaforme digitali Dazn ed Helbiz. In entrambi i casi è necessario essere abbonati e disporre di una connessione ad internet. Per accedere ai contenuti, bisogna disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CROTONE

Venendo ora alle probabili formazioni della diretta tra Frosinone e Crotone, vediamo subito che per la 11^ giornata Fabio Grosso non rinuncerà al classico 4-3-3 visto fino a oggi. Anche oggi allo Stirpe avremo allora Ravaglia tra i pali, mentre in difesa si faranno avanti dal primo minuto Gatti (in rete con l’Ascoli) e Szymisnki, mentre saranno Zampano e Casasola i titolari all’esterno dello schieramento. Per il reparto a tre del centrocampo è poi ballottaggio tra Maiello e Ricci in cabina di regia, con Boloca confermato assieme a Lulic (anche se Rohden è valida alternativa): Garritano, Charpentier e Canotto dovrebbero essere le prime scelte del tecnico in attacco, anche se non mancano le alternativa, da Zerbin a Novakovich.

Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo di riferimento di Modesto, dove pure per la 11^ giornata di campionato di certo dovrà fare a meno dello squalificato Giannotti: saranno allora Mogos, Zanellato. Vulic e Molina i titolari a centrocampo, con Donsah possibile alternativa dalla panchina. Nel modulo a tre della difesa si faranno invece avanti Paz, Canestreli e Cuomo, con Nedelcearu sempre pronto in caso di necessità: Contini si collocherà tra i pali. In avanti per i rossoblu poi si collocherà uno tra Borello e Oddei mentre Mulattieri e Maric rimangono i favoriti per le ultime due maglie in attacco.

QUOTE E PREVISIONI

Alla vigilia della sfida per la 11^ giornata di Serie B, concediamo ai padroni di casa il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 del match ha fissato a 2.10 il successo del Frosinone, contro il più alto 3.65 segnato per la vittoria del Crotone: il pareggio paga la posta a 3.20.



