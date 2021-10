Video/ Alessandria Frosinone (1-1) gol e highlights: grigi beffati al 97′ (Serie B)

VIDEO ALESSANDRIA FROSINONE 1-1: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 1-1 Alessandria Frosinone. Nella gara valevole per la 10^ giornata di andata del campionato di Serie B, piemontesi e ciociari si dividono la posta in palio come possiamo vedere nel video degli highlights. Risultato amaro per l’Alessandria, che a pochi secondi dal termine si è visto sfumare la vittoria. Per i piemontesi, si tratta del secondo pareggio in campionato, con la classifica che resta praticamente invariata. Il Frosinone agguanta all’ultimo respiro il pari, conquistando un utile punto che consolida il posizionamento nella zona play-off. Andiamo a rivivere le emozioni del match.

Diretta/ Cittadella Parma (risultato finale 1-2): Baldini la riapre ma non basta!

Nelle fasi iniziali del primo tempo, è il Frosinone a spingersi in avanti. Al 3′ va vicino al gol con Rohden, che sfiora il bersaglio con una conclusione dalla distanza. Dopo una fase di stallo, è l’Alessandria che prova a prendere in mano le redini del gioco. Al 27′ buona occasione per i piemontesi con Chairello. Il numero 4 di casa, servito da Kolaj conclude da buona posizione colpendo l’esterno della rete. Passano i minuti ed è sempre l’Alessandria a provarci. Al 38′ è ancora Chiarello a provarci con una conclusione dal limite che si spegne a lato. E’ l’ultima emozione della prima frazione, che si chiude quindi con il risultato in parità, è 0-0.

Diretta/ Cremonese Pisa (risultato finale 1-1): Ciofani riacciuffa la capolista!

VIDEO ALESSANDRIA FROSINONE 1-1: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo continua seguendo la trama del primo, è l’Alessandria ad essere più propositivo. I piemontesi si spingono in avanti cercando di sbloccare il risultato, e al 54′ ci riescono. Lancio lungo di Di Gennaro per lo scatto di Chiarello. Il numero 4, partito sul filo del fuorigioco, controlla e con un meraviglioso pallonetto supera Ravaglia. La posizione di Chiarello viene verificata dal Var, che dopo qualche istante di attesa, certifica il gol del vantaggio, è 1-0 in favore dell’Alessandria. Il Frosinone accusa il colpo, ma reagisce subito. Al 57′ Cicerelli conclude dal limite dell’area, trovando l’ottima reazione di Pisseri.

Diretta/ Crotone Benevento (risultato finale 0-2) streaming: colpo gobbo dei sanniti

L’Alessandria prova quindi a chiuderla al 64′, ma il tiro di Kolaj dopo un’ottima azione personale, è poco preciso. Al 70′ il Frosinone riesce ad andare in rete: lancio di Garritano per Canotto che batte Pisseri. Il calciatore ciociaro è partito però in anticipo, è fuorigioco e il gol viene annullato. La squadra di Fabio Grosso continua a spingere, e all’ 74′ è ancora Pisseri a sbarrare la strada agli ospiti, deviando la sassata di Maiello. Quando ormai la partita sembrava essersi conclusa, al 97′ il Frosinone trova il pareggio. Casasola getta la palla in area disperatamente, Charpentier anticipa Prestia e con una girata di testa trova l’angolino giusto, è 1-1. Non c’è più tempo e la gara si conclude con il risultato di parità.

VIDEO ALESSANDRIA FROSINONE 1-1: IL TABELLINO

RETI: 54′ Chiarello (A), 97′ Charpentier (F).

ALESSANDRIA: Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani (dal 30’st Prestia); Pierozzi (dal 20’st Mustacchio), Chiarello, Casarini, Beghetto (dal 30’st Benedetti); Corazza (dal 20’st Arrighini), Kolaj (dal 37’st Palazzi). All. Moreno Longo.

FROSINONE: Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello (dal 45’st Manzari), Rohdén (dal 12’st Canotto); Cicerelli (dal 23’st Charpentier), Novakovich (dal 12’st Ciano), Zerbin (dal 12’st Garritano). All. Fabio Grosso.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ALESSANDRIA FROSINONE, da sky



© RIPRODUZIONE RISERVATA