Video/ Crotone Benevento (0-2) highlights e gol: i sanniti volano al secondo posto

Il Benevento vince sul campo del Crotone grazie alle reti siglate da Letizia e Lapadula, come possiamo ammirare nel video Crotone Benevento 0-2. I padroni di casa restano terz’ultimi a quota sette punti mentre la compagine campana vola al secondo posto con 19 punti. Andiamo a ripercorrere le azioni salienti della gara. Letizia prova a servire Lapadula che non riesce ad agganciare. Mulattieri si mette in proprio e per poco non trova il gol. Dopo aver ricevuto la sfera da fallo laterale entra in area e calcia, Manfredini respinge bene. Lapadula risponde dopo pochi minuti, la sfera termina di poco a lato. Arriva un petardo lanciato dalla tifoseria ospite molto vicino all’estremo difensore Contini, per fortuna non accade nulla di grave. Oddei serve Maric che arriva da solo contro Manfredini, il portiere del Benevento riesce a sventare la minaccia.

Siamo giunti intanto al ventesimo minuto di gioco, meglio il Crotone fino ad ora. Problemi fisici per Mogos che deve lasciare il campo. Calò calcia da buona posizione ma non trova lo specchio. Maric la mette in mezzo, Manfredini respinge la minaccia. Letizia! La sblocca il Benevento. Tello per Acampora che serve Letizia, l’esterno, da fuori area, non lascia scampo a Contini. Giannotti si prende il giallo dopo il fallo su Letizia. Sono quattro i minuti di recupero decisi dal direttore di gara. Maric prova il servizio per Oddei, chiudo tutto Foulon. Termina la prima frazione di gara tra Crotone e Benevento, decide al momento Letizia.

VIDEO CROTONE BENEVENTO: SECONDO TEMPO

Calò per Tello che non riesce a servire Lapadula. Letizia entra in area di rigore ma trova l’ottima respinta di Contini. Letizia assiste Lapadula che la mette in rete, sembra esserci un fuorigioco, si attende la decisione del direttore di gara. L’arbitro rivede l’azione al VAR e assegna la rete al centravanti peruviano, raddoppia il Benevento. Oddei si mette in proprio e conclude, sfera che non trova la porta. Abbiamo superato intanto l’ora di gioco con il Benevento che sta controllando agevolmente il match. Lapadula ci prova su punizione e mette in difficoltà Contini. Molina ci prova dalla distanza ma non trova la porta.

Dieci minuti alla fine, il Crotone attacca a testa bassa. Girandola di sostituzioni quando manca pochissimo alla fine. Benevento in contropiede con Moncini che sfiora il tris! Di Serio spreca un contropiede non servendo Moncini solissimo. Giannotti prende il secondo giallo e viene espulso, chiude in dieci il Crotone. Vokic conclude dal limite dell’area, Contini respinge bene. Termina il match, il Benevento vince sul campo del Crotone grazie alle reti siglate da Letizia e Lapadula.



