Diretta Frosinone Inter Primavera/ Risultato live, streaming video tv. Ciociari a secco (24 settembre 2023)

Frosinone Inter, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 10.30 presso il Centro Sportivo di Ferentino sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Ciociari ancora a secco in campionato, il Frosinone ha perso 3-2 in casa della Roma nel suo ultimo impegno, combattendo fino alla fine ma non riuscendo ancora a trovare il risultato in grado di muovere la classifica.

Dall’altra parte l’Inter ha raggiunto quota 7 punti battendo in casa la Fiorentina e dimostrando una solidità tale da poter sperare di lottare per l’alta classifica. Ricco di gol e di emozioni anche l’esordio dei nerazzurri nella UEFA Youth League, chiuso con un 3-3 sul campo della Real Sociedad. Il 15 aprile scorso l’Inter è riuscita a espugnare il campo del Frosinone nell’ultimo precedente di campionato in casa dei ciociari, con il punteggio di 1-2.

DIRETTA FROSINONE INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Inter Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Frosinone Inter Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Inter Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Angelo Adamo Gregucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romano T., Romano R., Stefanelli, Macej, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Panic, Cissè, Lusuardi, Amerighi. Risponderà l’Inter allenata da Cristian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Calligaris; Cocchi, Stankovic, Di Maggio, Stabile; Sarr, Kamate, Quieto; Stante, Aidoo, Akinsanmiro.

FROSINONE INTER PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











