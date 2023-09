DIRETTA/ Roma Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (18 settembre 2023)

DIRETTA ROMA FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Roma Frosinone Primavera che sta per cominciare raccontiamo di una partita che ha dei precedenti, anche se non tutti così recenti: basti pensare che le ultime dieci sfide sono in un arco temporale di 13 anni, e va subito notato che il Frosinone non è mai riuscito a battere la Roma. Ha pareggiato qui senza reti lo scorso aprile, ma arrivava da tre sconfitte in fila; a Trigoria, la Roma si è imposta per l’ultima volta nel novembre 2016 per 5-2, tutti i gol giallorossi nel primo tempo con Alessandro Bordin, Marco Tumminello, Edoardo Soleri e Lorenzo Grossi (doppietta), nella ripresa una buona reazione ciociara con due reti di Edoardo Modesti.

Il fatto che il Frosinone non abbia mai vinto il derby è vero anche in termini assoluti: le gare ufficiali sono 16, la Roma ne ha vinte 14 di cui incredibilmente 11 consecutive, prima che i ciociari pareggiassero 1-1 in casa con le reti di José Machin e Marco D’Aguanno. Adesso finalmente possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: i protagonisti di questo derby sono davvero pronti, e quindi gustiamoci la diretta di Roma Frosinone Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Frosinone Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Roma Frosinone Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

ROMA FROSINONE PRIMAVERA: ARIA DI DERBY!

Roma Frosinone, in diretta lunedì 18 settembre 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio Tre Fontante di Roma sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. Roma che torna in campo dopo la beffa della sconfitta a tavolino subita contro l’Empoli: il 3-5 sul campo è stato tramutato in un 3-0 a causa di un errore sullo schieramento dei fuori quota, con i giallorossi rimasti dunque a quota 3 punti e non più a punteggio pieno in classifica.

Il rocambolesco 2-3 interno subito contro il Monza è costato invece al Frosinone la seconda sconfitta consecutiva in avvio di campionato, con i ciociari ancora a fondo classifica a quota 0 punti. Nella scorsa stagione il Frosinone è riuscito a uscire imbattuto in campionato dal campo della Roma, pareggiando 0-0 al “Tre Fontane” nell’ultimo precedente tra le due compagini disputato il 21 aprile 2023.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Frosinone Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini. Risponderà il Frosinone allenato da Angelo Adamo Gregucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Romano T.; Stefanelli, Macej, Kamensek, Severino, Voncina, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Boccia, Cisse.

ROMA FROSINONE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l'eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











