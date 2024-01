DIRETTA/ Frosinone Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: colpisce Sia! (6 gennaio 2024)

DIRETTA FROSINONE MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): COLPISCE SIA!

Al 26′ ancora Frosinone pericoloso con una bella conclusione dal limite di Selvini che sfiora l’incrocio dei pali. A passare in vantaggio è però il Milan alla mezz’ora. Gran bell’azione dei rossoneri con Cuenca che innesca Camarda, che a sua volta trova la misura dell’assist per Sia che insacca lo 0-1. Al 40′ Palmisani si oppone a un tentativo di Cuenca e al 45′ il portiere di casa dicen no a Camarda, il Milan rischia qualcosa su un’uscita piuttosto temeraria di Raveyre ma chiude la prima frazione di gioco in vantaggio. (agg. di Fabio Belli)

FROSINONE MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA FROSINONE MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): RAVEYRE REATTIVO

Primo affondo di Bakoune per il Milan ma la prima chance della gara ce l’ha il Frosinone al 14′, uscita decisiva di Raveyre su Bouabre lanciato a rete. Al 18′ non si chiude una combinazione tra Cuenca e Camarda che poteva essere interessante per i rossoneri. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. FROSINONE: Palmisani, Romano, Stefanelli, Severino, Zaknic, Mezsargs, Ferizaj, Selvini, Boccia, Paura, Bouabre. Allenatore: Angelo Gregucci. MILAN: Raveyre; Magni, Parmiggiani, Nsiala, Bakoune; Malaspina, Eletu; Cuenca, Liberali, Sia; Camarda. A dispozione: Torriani, Colzani; Cappelletti, Tezzele; Perina, Sala, Stalmach; Bonomi, Simmelhack. Allenatore: Ignazio Abate. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Come possiamo presentare la diretta di Frosinone Milan Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di ciociari e rossoneri. Il Frosinone Primavera sta vivendo una stagione da incubo, infatti troviamo i giovani laziali a quota 3 punti in classifica, frutto di zero vittorie, evidentemente tre pareggi e dodici sconfitte su quindici partite giocate finora. Logicamente è l’ultimo posto ed è consolazione molto modesta che due di questi pareggi siano arrivati nelle ultime cinque giornate, sin lievissimo miglioramento ma davvero troppo poco. Impietosa la differenza reti (-24), a causa di sedici gol segnati a fronte dei ben quaranta al passivo.

Il Milan Primavera è reduce da quattro sconfitte nelle ultime sette giornate che hanno ridimensionato il precedente buon cammino, perché vanta 27 punti in classifica, che sono stati frutto di otto vittorie, tre pareggi e appunto quattro sconfitte nelle prime quindici giornate di campionato, con una differenza reti comunque molto buona e pari a +11 perché i gol segnati dal Milan sono ventotto mentre quelli subiti sono solo diciassette. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Frosinone Milan Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRESENTAZIONE

Frosinone Milan Primavera, in diretta sabato 6 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Occasione rossonera per riavvicinarsi alla vetta nella trasferta in casa dei ciociari, ultimo per distacco in classifica. Il Milan ha chiuso il suo 2023 con una brutta sconfitta interna contro il Verona, restando a -2 dalla Lazio seconda e a -4 dall’Inter capolista.

Il Frosinone ha raccolto finora solamente 3 pareggi e ha chiuso il vecchio anno con 2 sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro l’Atalanta. Per i ciociari un calvario finora dopo l’ottimo campionato disputato nella passata stagione, in questa nuova annata una sola squadra retrocederà nel campionato Primavera 2 ma i gialloazzurri sembrano già vicinissimi alla caduta, ritrovandosì a -10 da Fiorentina e Monza penultime in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Milan Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Angelo Adamo Gregucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romano T., Romano R., Stefanelli, Macej, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Panic, Cissè, Lusuardi, Amerighi. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bartoccioni; Bakounè, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Ehuwa, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Bonomi, Sia.

FROSINONE MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

