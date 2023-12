DIRETTA/ Milan Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (22 dicembre 2023)

DIRETTA MILAN VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È arrivato il momento di vivere insieme la diretta di Milan Verona Primavera. Ci sono pochi dubbi sul fatto che i giovani rossoneri abbiano calato il loro rendimento nell’ultimo periodo: basti pensare che fino all’ottava giornata del campionato 1 non avevano mai perso e avevano messo insieme sei vittorie e due pareggi, per un totale di 20 punti. Da quel momento però le cose sono cambiate: prima sconfitta a Empoli e tre ko nelle ultime sei, con l’ultimo pareggio nel derby (comunque positivo) e dunque appena due vittorie. I punti sono stati 7 in questo lasso di tempo: il passo è peggiorato sensibilmente, adesso bisognerà dunque provare a riprendere la marcia.

Il Verona è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, che ha spezzato una serie negativa di otto turni: dopo aver vinto sul campo della Juventus i giovani scaligeri avevano ottenuto sei pareggi e due sconfitte, del Verona si può dire che è una squadra che ha pareggiato il 50% delle sue partite e ha vinto appena tre volte, per contro però ha comunque limitato le sconfitte (4) ed è in equilibrio nella differenza reti, con 19 gol segnati e altrettanti subiti. Adesso possiamo davvero metterci comodi e valutare quello che il terreno di gioco della Puma House of Football ci dirà tra pochi minuti: ci siamo davvero, la diretta di Milan Verona Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Milan Verona Primavera, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A, potrebbe quindi essere garantita sul canale Sportitalia che è presente al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app e ancora sui due canali che sono disponibili soltanto in mobilità, ovvero Sportitalia SoloCalcio e Sportitalia Live 24.

ABATE PER IL RILANCIO!

Milan Verona Primavera è in diretta dalla Puma House of Football, alle ore 16:30 di venerdì 22 dicembre: si gioca per la 15^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024, ed è una partita con la quale idealmente i giovani rossoneri potrebbero tornare al comando della classifica. Il Milan ha pareggiato il derby: era passato in vantaggio ma poi si è trovato in inferiorità numerica, tutto sommato un risultato positivo – anche perché maturato in trasferta – pur se non ha portato al sorpasso sull’Inter, e per di più la squadra di Ignazio Abate è stata agganciata dalla Roma.

Il Verona è in ripresa, sta ancora lottando per allontanarsi dalla zona calda della classifica ma sembra aver fatto il passo giusto, la vittoria interna sul Sassuolo è stata importante per lasciarsi alle spalle alcune avversarie e ora si guarda con fiducia a questo impegno. Noi aspettiamo che la diretta di Milan Verona Primavera prenda il via, intanto possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita il cui esito potrebbe non essere così scontato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA PRIMAVERA

Ignazio Abate deve rinunciare allo squalificato Bakoune in Milan Verona Primavera: Magni potrebbe scalare a destra con Nirash Pereira a sinistra, da valutare poi altri elementi ma in mezzo dovrebbero giocare Malaspina e Parmiggiani, a protezione di Raveyre che potrebbe nuovamente soffiare il posto a Bartoccioni. Abate poi ha cambiato il modulo: si gioca con il 4-2-3-1 in caso di presenza di Simmelhack o Martinazzi, che agirebbero da centravanti con alle spalle Scotti, Hugo Cuenca e Diego Sia, Stalmach e Zeroli invece formeranno l’asse di centrocampo.

Paolo Sammarco gioca con il 3-5-2, nel suo Verona avremo Toniolo tra i pali con Nwanege, Calabrese e Corradi a formare il terzetto difensivo, poi i due giocatori che si allargano e dovrebbero essere Patané e De Battisti, anche se a sinistra Agbonifo potrebbe tornare titolare. In mezzo al campo potremmo vedere Stefano Dalla Riva o Charlys a comandare una mediana nella quale D’Agostino e Rihai sarebbero le due mezzali; per quanto riguarda il reparto offensivo, Sammarco dovrebbe puntare su Alphadjo Cissé e Siren Diao che sono in vantaggio soprattutto su Dentale, la prima alternativa per l’attacco.











