DIRETTA/ Frosinone Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (22 dicembre 2023)

DIRETTA FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano giusto pochi minuti alla diretta di Frosinone Atalanta Primavera: ancora nessuna vittoria per i giovani ciociari, che se non altro hanno ottenuto due pareggi nelle ultime quattro partite ma continuano a faticare enormemente, di fatto già destinati alla retrocessione se le cose non cambieranno in fretta. I gol segnati sono 15, uno a partita è un dato negativo per il campionato Primavera (e anche in assoluto), soprattutto ne abbiamo ben 37 subiti e, di questi, 26 sono arrivati in trasferta anche se è giusto sottolineare che il Frosinone, fuori casa, ha giocato due partite in più rispetto a quelle nel proprio campo.

Per quanto riguarda l’Atalanta, una sola sconfitta nelle ultime otto partite ma anche quattro pareggi; la Dea, dopo i tre successi consecutivi tra fine ottobre e metà novembre, non ha più festeggiato ottenendo 3 punti in quattro partite, tornando a perdere sul campo della Roma. Certamente il passo è migliore rispetto a quello di inizio stagione, ma ancora non sufficiente per andare a prendere i playoff per quanto la possibilità sia alla portata. Adesso noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che ci dirà il terreno di gioco in questa partita della 15^ giornata: ci siamo davvero, la diretta di Frosinone Atalanta Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Frosinone Atalanta Primavera, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A, potrebbe quindi essere garantita sul canale Sportitalia che è presente al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app e ancora sui due canali che sono disponibili soltanto in mobilità, ovvero Sportitalia SoloCalcio e Sportitalia Live 24.

PARTITA SCONTATA?

Frosinone Atalanta Primavera sarà in diretta dalla Città dello Sport di Ferentino, alle ore 12:30 di venerdì 22 dicembre: per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024 si gioca naturalmente nei giorni precedenti il Natale e dunque si torna in campo di fatto dopo pochi giorni dagli ultimi impegni. Questa potrebbe essere una partita scontata: il Frosinone, reduce dalla sconfitta di Cagliari, è ancora ultimo in classifica con 3 punti e deve vincere la sua prima partita, appare francamente condannato alla retrocessione e ha sempre meno tempo per raddrizzare la situazione.

L’Atalanta sta combattendo per un posto nei playoff, che potrebbe ottenere: intenzionata a riscattare l’ultima stagione poco brillante, la Dea ha pareggiato contro il Torino prendendosi un punto comunque utile per continuare la marcia, anche se è una sorta di occasione sprecata. Adesso, aspettando che la diretta di Frosinone Atalanta Primavera prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA

In Frosinone Atalanta Primavera Angelo Gregucci punterà sul 3-5-2: Avella è il portiere, davanti a lui agisce un terzetto difensivo composto da Severino, Giunashvili e Paura mentre sulle corsia laterali correranno Alessandro Romano a destra e Amerighi a sinistra. In mezzo al campo dovremmo vedere nuovamente Dixon, Ferizaj e Molignano; a formare il tandem offensivo invece potrebbero essere Cichero e Mezsargs, che però devono vincere la concorrenza di Fiorito e Voncina che anche per naturale turnover potrebbero essere titolari.

L’Atalanta Primavera di Giovanni Bosi si schiera con il 3-4-2-1: Vanja Vlahovic resta chiaramente il riferimento offensivo con Vavassori e Manzoni che dovrebbero essere scelti come trequartisti, avremo poi Obric e Simonetto che saranno i due laterali (ma qui occhio a Capac e Bordiga) con una zona centrale di centrocampo nella quale vedremo Bonanomi e Matteo Colombo. In difesa spazio a capitan Guerini che comanda una retroguardia completata da Ghezzi e Guerini, il portiere della giovane Dea per questa partita sarà ancora Pardel.











