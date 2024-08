DIRETTA FROSINONE MODENA (RISULTATO 1-1): DEFREL ALLO SCADERE!

Inizia la ripresa tra Frosinone e Modena. Azione personale di Cuni che subisce fallo in area, il direttore di gara lascia proseguire. Calcia Ambrosino, respinge Gagno, arriva Distefano e la mette in rete! Ambrosino entra in area dopo aver superato Zaro, tiro che non inquadra lo specchio. Defrel! Il Modena la riprende all’ultimo minuto! Battistella crossa e Defrel di testa supera Cerofolini. (agg. Umberto Tessier)

CI PROVA DI PARDO

Inizia il match tra Frosinone e Modena. Zaro pesca Abiuso che calcia ma non trova la porta. Marchizza serve Ambrosino che non riesce ad agganciare. Palumbo crossa in mezzo, Santoro al volo sfiora il gol. Ambrosino parte in contropiede, chiude bene la difesa del Modena. Di Pardo entra in area e calcia, pallone deviato in angolo. Palumbo per Ambrosino che non trova la porta. Termina la prima frazione di gioco dopo appena un minuto di gara, poche le emozioni. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA FROSINONE MODENA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Come tutte le partite della Serie B 2024/2025, anche la diretta Frosinone Modena sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. L’alternativa che vi proponiamo è la nostra diretta testuale che fornirà aggiornamenti costanti sull’andamento del match e il racconto delle azioni principali del match.

SI GIOCA!

La diretta di Frosinone Modena sta per cominciare nella terza giornata di Serie B 2024-2025, vediamo come ci arrivano ciociari ed emiliani pur tenendo conto che dopo due partite le statistiche sono ancora non del tutto indicative. Il Frosinone ha comunque cominciato con qualche problema in più del previsto il proprio cammino tra i cadetti, perché ha un solo punto in classifica, frutto evidentemente di un pareggio e una sconfitta, per cui anche la differenza reti è fino a questo momento in campo negativo (-1) per i padroni di casa ciociari.

Il Modena se la passa un po’ meglio perché con una vittoria e una sconfitta ha evidentemente tre punti in classifica, inoltre per gli emiliani sono curiosamente tre anche i gol segnati e pure quelli subiti, per una differenza reti pari a zero prima del match odierno allo stadio Benito Stirpe. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Frosinone Modena comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FROSINONE MODENA: UNA PARTITA INTRIGANTE!

Torna in campo la Serie B e lo fa con il primo turno infrasettimanale della stagione che ci farà vivere la diretta Frosinone Modena. Martedì 27 agosto 2024 le due squadre scenderanno in campo al Benito Stirpe di Frosinone per una sfida già molto delicata per il campionato.

Gli uomini di Vivarini non hanno ancora visto i tre punti nelle prime due uscite e sono reduci dalla sconfitta per 2 a 1 in casa dello Spezia. Serve un cambio di rotta ai ciociari che vogliono fare un campionato di vertice per provare a riprendersi subito la Serie A. Bisoli, invece, sta allenando un Modena che ha dato segnali interessanti e ha vinto l’ultima partita giocata in casa contro il Bari dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Sudtirol.

FROSINONE MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nella diretta Frosinone Modena valida per la terza giornata di Serie B. Vivarini insiste sulla difesa a tre con Marchizza, Monterisi e Biraschi quasi sicuri del posto. Kvernadze e Garritano cercano minutaggio anche se il tridente offensivo vedrà Cuni come punta centrale sostenuto da Ambrosino e Ghedjemis.

4-3-3 per Bisoli che punta sulla sua difesa e ancora su un Mattia Caldara usato come terzino destro difensivo che completa la difesa con Zaro e Pergreffi. Pedro Mendes sarà il riferimento offensivo sostenuto da Palumbo e uno tra Gliozzi e Defrel.

FROSINONE MODENA, LE QUOTE

Parliamo anche delle quote della diretta Frosinone Modena che ci danno un’idea in più su come potrebbe essere la partita. Secondo Sisal è il Frosinone a partire con il favore del pronostico ed una loro vittoria è quotata a 2,20 contro il 2 in favore del Modena a 3,30 e il pareggio X 3,15.