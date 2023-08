Diretta/ Frosinone Napoli (risultato 0-0) streaming video tv: Raspadori è titolare! (Serie A 19 agosto 2023)

DIRETTA FROSINONE NAPOLI (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente la diretta di Frosinone Napoli sta per farci compagnia. Per i ciociari questa è la terza avventura in Serie A di sempre, e tutte sono arrivate nelle ultime nove stagioni: nel 2015 in panchina c’era Roberto Stellone, poi tre anni più tardi ecco Moreno Longo che come il suo predecessore era stato artefice della promozione, infine tocca ora a Eusebio Di Francesco e per la prima volta il Frosinone cambia allenatore dopo il salto di categoria, perché Fabio Grosso ha salutato imponendo una nuova guida tecnica.

Il Napoli dopo 33 anni è riuscito a vincere lo scudetto: a Ottavio Bianchi e Alberto Bigon si è aggiunto Luciano Spalletti tra i nomi che hanno portato il tricolore nella piazza partenopea, ma il toscano di Certaldo ha dato l’addio e dunque Aurelio De Laurentiis si è affidato a Rudi Garcia, un allenatore straniero che a Napoli manca dai tempi di Rafa Benitez. Come si comporterà? Lo scopriremo, per ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo con le formazioni ufficiali di Frosinone Napoli, che finalmente comincia! FROSINONE (4-3-3) Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia. (agg. di Claudio Franceschini)

FROSINONE NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Napoli non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 1^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TESTA A TESTA

Ormai stiamo per vivere la diretta di Frosinone Napoli: una partita che ha precedenti in Serie A ma anche in Serie B e Serie C. Questi ultimi fanno riferimento al 2005-2006: il Napoli, sprofondato in terza divisione dopo il fallimento, aveva perso la finale playoff nella stagione precedente ma poi avrebbe iniziato la scalata che lo avrebbe portato fino allo scudetto dello scorso maggio. Bilancio impietoso per il Frosinone: in nove precedenti ufficiali abbiamo appena due pareggi raccolti dai ciociari, entrambi per di più allo stadio San Paolo il che ci dice che, sul terreno di gioco, il Frosinone ha sempre perso contro il Napoli.

Ci sono quattro sfide tra Matusa e Stirpe: i partenopei hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 3. L’ultima è andata in scena nell’aprile 2019, che naturalmente rappresenta l’ultima stagione del Frosinone in Serie A: sulla panchina ciociara c’era Marco Baroni, su quella del Napoli Carlo Ancelotti: Dries Mertens aveva sbloccato la partita con una punizione diretta appena prima del 20’ minuto di gioco, all’inizio del secondo tempo la meteora azzurra Amin Younès aveva raddoppiato chiudendo i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

DEBUTTO FACILE PER GARCIA!

Frosinone Napoli, in diretta sabato 19 agosto 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. I Campioni d’Italia rilanciano la sfida, dopo una stagione trionfale i partenopei ripartono dal nuovo tecnico Rudi Garcia e da una formazione che ha perso Kim in difesa ma ha mantenuto i gioielli d’attacco. Nell’ultimo test amichevole vittoria per il Napoli che ha battuto 2-0 i ciprioti dell’Apollon Limassol.

Il Frosinone si ripresenta in Serie A per la terza volta nella sua storia, con i ciociari che nelle precedenti occasioni non sono mai riusciti a conquistare la salvezza. I gialloazzurri hanno iniziato col piede giusto in Coppa Italia, battendo 1-0 il Pisa in casa nel primo turno. Il Napoli ha sempre vinto a Frosinone negli incroci ufficiali di campionato: il primo il 18 dicembre 2005 in Serie C/1 col punteggio di 1-3, poi 1-2 in Serie B il 21 aprile 2007 e infine nei due match disputati in Serie A, 1-5 per il Napoli il 10 gennaio 2016 e 0-2 il 28 aprile 2019.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Napoli, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Eusebio Di Francesco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso. Risponderà il Napoli allenato da Rudi Garcia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FROSINONE NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.35.











