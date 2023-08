DIRETTA NAPOLI APOLLON LIMASSOL/ Video streaming tv: focus sui ciprioti (oggi 11 agosto 2023)

DIRETTA NAPOLI APOLLON LIMASSOL: FOCUS SUI CIPRIOTI

Mentre aspettiamo la diretta di Napoli Apollon Limassol, può sorgere la curiosità di scoprire qualcosa in più circa la squadra cipriota che sarà avversaria oggi dei campioni d’Italia. Il nome completo della società è Athlītikos Podosfairikos Omilos Apollōn Lemesou e incute un certo rispetto: parliamo della società polisportiva con sede nella città di Limassol, che ha calcio e basket come sport di punta. Parlando naturalmente in particolare della sua sezione calcistica, ecco che l’Apollon Limassol ha vinto per quattro volte il campionato cipriota (l’ultima nel 2022), poi in bacheca ha pure nove Coppe di Cipro e quattro Supercoppe nazionali.

Una squadra di discreto livello internazionale, che nella scorsa stagione aveva raggiunto la fase a gironi di Conference League, chiusa poi al terzo posto del gruppo E con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Oggi si regala un test di lusso, perché giocare contro i campioni d’Italia in carica sarà naturalmente una grande emozione, se guardiamo a questa amichevole con l’ottica dell’Apollon Limassol. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI APOLLON LIMASSOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Apollon Limassol sarà disponibile soltanto in pay per view: un’opzione disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale Sky Sport 251 sul loro decoder e procedere dunque all’acquisto della partita. Eventualmente, sarà possibile assistere all’amichevole anche tramite il servizio di diretta streaming video, che per i clienti è attivabile grazie all’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE ULTIME PROVE GENERALI…

Napoli Apollon Limassol, in diretta venerdì 11 agosto 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà una sfida amichevole, l’ultimo banco di prova prima di entrare nel vivo del campionato. Il Napoli si prepara a scendere in campo presso lo Stadio Maradona per concludere la serie di amichevoli estive (ultima disutata quella contro l’Augsburg a Castel di Sangro) e iniziare a focalizzarsi sulla nuova stagione di Serie A 2023/2024. Questa sarà un’annata che vedrà la squadra guidata da Rudi Garcia debuttare contro il Frosinone.

L’avversario dell’ultima partita non ufficiale sarà l’Apollon Limassol, una squadra cipriota che arriva in Italia a una settimana dall’inizio del nuovo campionato. In mezzo alle voci di mercato, soprattutto riguardanti possibili cessioni, il Napoli si esibirà di fronte ai suoi appassionati tifosi, che lo scorso maggio hanno celebrato il ritorno di uno Scudetto atteso da tre decenni Analogamente al Napoli, l’Apollon Limassol non ha ancora dato il via alla sua nuova stagione nel torneo cipriota: il 19 agosto, lo stesso giorno in cui inizia la Serie A italiana, la squadra cipriota affronterà l’Athlītikos Syllogos Othellos Athīainou.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI APOLLON LIMASSOL

Le probabili formazioni della diretta Napoli Apollon Limassol, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Rudi Garcia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Lozano. Risponderà l’Apollon Limassol allenato da Bogdan Andone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Antosch; Jurcevic, Skjelvik, Peybernes, Kyriakou; Darikwa, Peretz, Coll; Abdurahimi, Donyoh, Diguiny.











