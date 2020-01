Diretta Frosinone Pordenone/ Streaming video Rai: big match al Matusa (Serie B)

Frosinone Pordenone, in diretta dallo stadio Matusa alle ore 21:00 di venerdì 17 gennaio, ci ripresenta il campionato di Serie B 2019-2020: siamo all’anticipo della 20^ giornata, si torna a giocare dopo la sosta invernale e abbiamo una partita davvero interessante tra due squadre che puntano la promozione. Leggermente attardato il Frosinone che partiva con i favori del pronostico ma si è smarrito lungo la via, pareggiando a Pisa prima della pausa e perdendo altro contatto rispetto alle prime della classe. La squadra di Alessandro Nesta sa però che la possibilità di tornare nelle primissime posizioni c’è tutta; vola il Pordenone, che potrebbe prendersi un doppio salto di categoria e ha confermato la sua seconda posizione alle spalle del Benevento, grazie al successo interno contro la Cremonese. Per gli uomini di Attilio Tesser questa trasferta sarà comunque tosta; aspettiamo dunque di vedere quello che succederà nella diretta di Frosinone Pordenone, nel frattempo possiamo andare a valutare le scelte da parte dei due allenatori nella lettura approfondita delle probabili formazioni.

La diretta tv di Frosinone Pordenone verrà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, e dunque come sempre sarà un appuntamento in chiaro per tutti.

In Frosinone Pordenone Nesta potrebbe confermare gli undici che hanno pareggiato a Pisa: dunque un 3-5-2 nel quale il portiere Bardi sarà protetto da Krajnc, Ariaudo e Nicolò Brighenti schierati in linea, mentre sulle corsie laterali potrebbero operare Paganini e Andrea Beghetto. Gli interni di centrocampo saranno Gori e Maiello, con Tribuzzi che si gioca ancora il posto ma potrebbe lasciarlo ad Haas – uno dei due citati prima andrebbe a giocare in cabina di regia; Ciano e Dionisi devono guardarsi dalla concorrenza di Matarese, Citro e Novakovich. Conferme anche per il Pordenone, che punterà sul consueto rombo di centrocampo: Burrai il vertice basso, Chiaretti davanti a lui in posizione di trequartista e due mezzali che saranno presumibilmente Pobega e Zammarini – insidiato da Misuraca e Mazzocco. Ciurria e Strizzolo sono favoriti per giocare come attaccanti, in difesa invece Tesser dovrebbe lanciare ancora Camporese e Bassoli come coppia centrale a protezione di Di Gregorio, con Almici e De Agostini a fare i terzini.

Frosinone Pordenone è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il vantaggio del pronostico sorride ai padroni di casa e anche in maniera piuttosto netta: vale 1,75 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica la vittoria dei ciociari. Il segno 2 per il successo dei ramarri vi permetterebbe di intascare una somma corrispondente a 4,75 volte la puntata mentre il segno X per il pareggio vale 3,45 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



