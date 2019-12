Video/ Pisa Frosinone (0-0): highlights, nessun gol all’Arena Garibaldi (Serie B)

Nella sfida all’Arena Garibaldi per la 19^ giornata di Serie B, si è chiusa senza gol ma con tante emozioni la partita tra Pisa e Frosinone, il cui video con le azioni salienti e gli highlights è ora sotto la nostra attenzione. Fin dal fischio d’inizio infatti i due club hanno imposto un alto ritmo di gioco: sia il Pisa come il Frosinone non parevano potersi accontentare di un pareggio. Nel primo tempo però le tante interruzioni per infortuni (si è perso Bardi e Birindelli) e scontri tra giocatori hanno spezzettato eccessivamente il gioco, ed entrambe le formazioni hanno fatto molta fatica a ripartire. Nella ripresa però la partita è stata ancor più avvincente con diverse occasioni da gol e attacchi che sono piovute da entrambi i lati del campo. Segnaliamo in tal senso l’ottima traversa di Dionisi al 53’ come il gol di Masucci, un minuto dopo, poi annullato per fuorigioco. Nel finale del match poi la sfida si fa apertissima, anche dopo la consueta girandola di cambi: al 68’ ancora Dionisi a fare paura alla difesa del Pisa e pure Masucci getta il terrore in area del Frosinone negli ultimi istanti prima del triplice fischio finale. Purtroppo però neppure i 4 minuti di recupero concessi dalla direzione arbitrale bastano per cambiare il risultato: al triplice fischio finale è dunque un insoddisfacente pareggio tra Pisa e Frosinone.

IL TABELLINO

PISA FROSINONE 0-0

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli (28’ pt Pinato), Ingrosso, Aya, Lisi; Marin, Gucher, Siega; Minesso (36’ st Di Quinzio); Fabbro (25’ st Moscardelli), Masucci. A disposizione: D’Egidio, Perilli, Verna, Belli, Giani, Liotti, Fischer, Perazzolo. Allenatore: D’Angelo.

FROSINONE (3-5-2): Bardi (22’ pt Iacobucci); Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Gori, Maiello (41’ st Haas), Tribuzzi, Beghetto; Ciano (21’ st Novakovich), Dionisi. A disposizione: Bastianello, Zampano, Citro, Salvi, Matarese, Vitale, Szyminski, Trotta, Eguelfi. Allenatore: Nesta.

Arbitro: sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Ba); assistenti sigg. Gamal Mokhtar di Lecco e Thomas Ruggieri di Pescara; Quarto Uomo sig. Manuel Volpi di Arezzo.

Note: spettatori 9.000 circa (di cui 200 da Frosinone); angoli: 7-3 per il Frosinone; ammoniti: 19’ st Aya, 21’ st Brighenti, 33’ st Masucci, 47’ st Marin; espulso: 29’ st Rubinacci (vice allenatore del Frosinone); recuperi: 6’ pt; 4’ st.

