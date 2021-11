Diretta Frosinone Pordenone/ Streaming video tv: occasione per Grosso! (Serie B)

DIRETTA FROSINONE PORDENONE: PARTITA SCONTATA?

Frosinone Pordenone, che sarà diretta dal signor Antonio Rapuano, si gioca alle ore 14:00 di sabato 27 novembre presso il Benito Stirpe: la partita è valida per la 14^ giornata nel campionato di Serie B 2021-2022. Sulla carta è un match scontato: il Frosinone ha pareggiato contro il Lecce nell’ultimo turno e continua la sua corsa in alta quota con grande solidità, una formazione quadrata che perde pochissimo e che si gioca ampiamente non solo un posto ai playoff, ma anche la possibilità di correre per la promozione diretta che in questo momento è alla portata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Chi giocherà oggi al Del Duca? 14^ giornata

Il Pordenone invece è al terzo allenatore in una stagione dopo aver richiamato Bruno Tedino, ma nemmeno con lui le cose sono cambiate: appena 3 punti, nessuna vittoria e il ko interno contro l’Ascoli come ultimo risultato, per una classifica che vede playout e salvezza diretta sempre più lontani. Vedremo comunque se la diretta di Frosinone Pordenone ci potrà riservare qualche sorpresa; aspettando che la partita si giochi leggiamone insieme le probabili formazioni, analizzando le scelte degli allenatori.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (14^ giornata)

DIRETTA FROSINONE PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Frosinone Pordenone, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

DIRETTA/ Lecce Ternana (risultato finale 3-3): Partipilo riacciuffa i salentini!

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PORDENONE

Per Frosinone Pordenone Fabio Grosso potrebbe confermare gli 11 che hanno pareggiato contro il Lecce: se così fosse vedremmo Ravaglia in porta, Gatti e Szymisnki davanti a lui con Zampano e Cotali sugli esterni bassi, poi un centrocampo con Matteo Ricci supportato da Boloca e Karlo Lulic, quindi il tridente offensivo con Canotto e Garritano ai lati di Charpentier. Le alternative per la mediana sono comunque Maiello e Rohdén, ma anche Tribuzzi come mezzala offensiva; davanti potrebbe esserci spazio per almeno uno tra Ciano e Novakovich.

Il Pordenone perde Falasco per squalifica: come terzino sinistro potrebbe allora esserci Sabbione, con Barison al centro insieme a Camporese e Valietti confermato a destra, mentre il portiere neroverde sarà come sempre Perisan. Nella zona mediana del campo avremo Simone Pasa supportato da Magnino e Zammarini, qui però ci sono giocatori di esperienza come Petriccione e Pinato che possono essere utili; in attacco Tsadjout dovrebbe tornare titolare come prima punta, Folorunsho e Cambiaghi sugli esterni sono come sempre insidiati da Ciciretti.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Frosinone Pordenone: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,60 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 3,85 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 5,75 volte il valore della vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA