DIRETTA/ Frosinone Roma (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Soulé! (Serie A, 18 febbraio 2024)

DIRETTA FROSINONE ROMA (RISULTATO 0-0): CHANCE PER SOULÉ!

Al 4′ su corner corto arriva alla conclusione Kaio Jorge, murato da Huijsen. All’8′ tentativo a rete di Brescianini con un gran sinistro, c’è la potenza ma non la precisione. La Roma si vede in avanti al 14′, El Shaarawy innesca Lukaku che va alla conclusione col mancino, Turati neutralizza. Valeri da una parte e El Shaarawy dall’altra cercano di dare spinta con maggiore continuità, al 23′ assolo di Soulé col pallone che sfila di poco a lato rispetto alla porta difesa da Svilar, subito dopo l’argentino ci riprova e stavolta di portiere giallorosso deve distendersi per deviare in angolo. (agg. di Fabio Belli)

FROSINONE ROMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Frosinone Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Anche la diretta streaming Frosinone Roma sarà visibile esclusivamente sull'app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Arriva il momento “matematica” per la diretta di Frosinone Roma, dove andiamo ad analizzare i pattern statistici delle due squadre cercando una chiave di lettura diversa da solito: embra che il Frosinone abbia una particolare abilità nel segnare durante il periodo che va dai minuti 61 al 75, con un significativo 28% dei suoi gol realizzati in quel lasso di tempo. Per la Roma invece è facile trovare la via del gol negli ultimi minuti della partita, con un notevole 36% dei suoi gol segnati tra i minuti 76 e 90. I ciociari non hanno una storia facile contro i gialllorossi, non avendo vinto nelle ultime 7 partite contro la Roma. Soule è il miglior marcatore della squadra gialloblu con 10 gol, mentre Romelu Lukaku è il principale goleador della Roma con 9 reti.

Riguardo agli assist, Marchizza è il migliore del Frosinone con 3 passaggi decisivi, mentre Paulo Dybala guida la classifica per la Roma con 6 assist. Barrenechea è il giocatore del Frosinone Calcio con il maggior numero di cartellini gialli, avendone collezionati 8. Ora è il momento di passare alle formazioni ufficiali del match, la diretta di Frosinone Roma sta per cominciare! FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Reinier. Allenatore: Eusebio Di Francesco. ROMA (4-2-3-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi. (agg. Gianmarco Mannara)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Frosinone Roma sta per iniziare e in attesa dell’arrivo delle due squadre, vi mostriamo i precedenti giocati partendo dal 2015. Le sei sfide attualmente poste in essere sono sempre state vinte dalla Roma con 22 gol totali. La prima sfida che vi analizzeremo è quella del 12 settembre 2015 terminata con il successo dei romani grazie alle reti di Iago Falque e Iturbe. Gara di ritorno vinta dai giallorossi andando in rete con Nainggolan, El Shaarawy e Pjanic. L’anno successivo successo roboante da parte della Roma con il risultato di 4-0.

Da sottolineare una magia assoluta realizzata dal trequartista argentino ex Palermo Javier Pastore. L’ex rosanero con un tacco incredibile realizzò uno dei gol più belli della stagione. Gara di ritorno che vede vincere ancora una volta i giallorossi, questa volta grazie alla zampata vincente nei minuti finali di Dzeko. Le ultime due sfide hanno sempre visto la Roma trionfare. La prima in amichevole il 9 settembre 2020; la seconda nella gara di andata grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini. (Marco Genduso)

GIALLOROSSI REDUCI DALL’EUROPA

La diretta Frosinone Roma, in programma domenica 18 febbraio alle ore 18:00, racconta della 25esima giornata di Serie A. I gialloblu hanno vinto solo una volta in questo 2024 ovvero nel 3-1 con il Cagliari. Per il resto un mese e mezzo deludente con pesanti sconfitte tra cui il 4-0 con la Juventus, il 5-0 contro l’Atalanta e il recente 5-1 incassato dalla Fiorentina.

La Roma arriva dall’1-1 di Rotterdam con il Feyenoord nell’andata dei play-off id Europa League. In campionato è invece reduce dalla prima sconfitta dell’era De Rossi, il 4-2 interno contro l’Inter. In precedenza, il cambio del tecnico dopo l’esonero di Mourinho aveva portato tre vittorie su tre con Verona, Salernitana e Cagliari.

FROSINONE ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Roma vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Turati tra i pali, dfesa a quattro composta da Gelli, Monterisi, Okoli e Lirola. A centrocampo ci saranno Mazzitelli, Barrenechea e Harroui con Soulé, Kaio Jorge e Seck in attacco.

Risposta giallorossa col 4-3-2-1 con Rui Patricio che torna tra i titolari. Pacchetto arretrato formato da Kristensen, Mancini, Huijsen e Angelino. Bove e Pellegrini mezzali con Cristante in cabina di regia. Prima da titolare per Baldanzi che insieme ad El Shaarawy supporteranno Lukaku unica punta.

FROSINONE ROMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Frosinone Roma favorita la squadra ospite a 1.91. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 3.80 mentre la X a 3.75.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.70 contro i 2.10 del segno opposto. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.67 e 2.10.











