DIRETTA FROSINONE SALERNITANA/ Video streaming tv: il calendario campano (oggi 29 luglio 2023)

DIRETTA FROSINONE SALERNITANA: IL CAMMINO DEI CAMPANI

In avvicinamento alla diretta di Frosinone Salernitana, naturalmente questa partita amichevole avrà un sapore speciale perché entrambe le formazioni si stanno preparando per il prossimo campionato di Serie A, nel quale potrebbero anche essere avversarie per la salvezza. Andiamo allora a curiosare nel calendario delle prime giornate della Serie A 2023-2024, concentrandoci per ora sulla Salernitana. Il debutto avrà luogo alle ore 18.30 di domenica 20 agosto, quando la prima giornata proporrà subito ai campani una trasferta difficilissima, cioè Roma Salernitana allo stadio Olimpico della capitale.

Il debutto casalingo avrà luogo invece alla seconda giornata, alle ore 18.30 di lunedì 28 agosto, quando allo stadio Arechi si giocherà in posticipo Salernitana Udinese. Prima della sosta, ecco poi alla terza giornata una trasferta piuttosto delicata per la salvezza, cioè Lecce Salernitana, che si giocherà alle ore 20.45 di domenica 3 settembre, mentre la ripartenza con la quarta giornata sarà alle ore 18.30 di lunedì 18 settembre, quando un altro posticipo metterà in programma Salernitana Torino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FROSINONE SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Salernitana non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club ciociario e di quello campano, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test sostenuto dagli uomini di Eusebio Di Francesco e Paulo Sousa.

PROVE DI SERIE A!

Frosinone Salernitana in diretta sabato 29 luglio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone sarà una sfida amichevole. Il cammino verso la prossima Serie A continua con un interessante incontro amichevole tra due delle squadre protagoniste dell’annata 2023/2024. Frosinone e Salernitana si affronteranno in un test match che servirà loro per fare le prove generali in vista della prossima stagione calcistica.

Per il Frosinone, che ha ottenuto la terza promozione nella sua storia e conquistato l’accesso alla Serie A, l’obiettivo principale è quello di consolidarsi nella massima categoria del calcio italiano. Dopo tanti sforzi e una stagione di successo, ora la squadra ciociara punta a dimostrare la sua competitività e a mantenere la categoria nella Serie A. Dall’altra parte, la Salernitana vuole confermare la sua forza e solidità dopo due salvezze consecutive. La squadra campana è decisa a dimostrare che merita il suo posto in Serie A e che può competere con successo con le altre squadre della massima divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Eusebio Di Francesco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Oyono, Monterisi, Szyminski, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cuni, Selvini. Risponderà la Salernitana allenata da Paulo Sousa con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Allocca; Gyomber, Fazio, Pirola; Sambia, Iervolino, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim.

