Video/ Salernitana Picerno (1-0) gol e highlights: decide Candreva! (23 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA PICERNO: VITTORIA DI MISURA!

Video Salernitana Picerno che racconta un inizio da dimenticare per la formazione allenata dal tecnico portoghese Paulo Sousa. Il Picerno da vicino due volte alla rete del vantaggio, in entrambi i casi è Esposito a sfiorare il gol. Azioni del Picerno viziata e da errori difensivi da parte della Salernitana con l’ex romanista Federico Fazio prima e Giulio Maggiore dopo. Picerno che va vicinissimo quindi al vantaggio ma poi tocca la Salernitana sfiorarlo. Azioni insistita partendo dalla fascia destra ed occasione capitata tra i piedi del giocatore cipriota ex Juventus Kastanos. Il centrocampista offensivo colpisce il palo da pochi passi e sul respinto non arriva Botheim. L’attaccante norvegese riesce a calciare ma trova sulla sua strada la respinta di un difensore sulla linea.

Diretta/ Salernitana Picerno (risultato finale 1-0): traversa Novella, vittoria granata (23 luglio 2023)

Secondo tempo che racconta più emozioni rispetto la prima frazione della partita. Dopo soltanto tre minuti la formazione del tecnico portoghese Paulo Sousa, si porta in vantaggio con il colpo di testa vincente di Antonio Candreva il quale sfrutta la progressione sulla fascia destra del terzino Sambia. Salernitana che cerca il raddoppio e va a vicinissimo con la conclusione tentata dall’attaccante norvegese Botheim, al termine di un ottimo schema provato in allenamento. La sua conclusione, però, si spegne sul palo. Risponde anche il Picerno con una super azione da parte di Matteo Novella. Il calciatore rientro bene sulla marcatura dell’avversario e calcio sul primo palo ma la traversa nega la gioia del pareggio. Termina la partita, continua ultimo momento da parte della formazione granata che si avvicina sempre di più all’incontro di campionato in casa del Frosinone.

Video/ Salernitana Delfino Curi Pescara (3-0) gol e highlights: assente Dia, tris granata (19 luglio 2023)

VIDEO SALERNITANA PICERNO: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Allocca; Gyomber, Fazio, Pirola; Sambia, Iervolino, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. A disp: Sepe, Di Giorgio, Bonazzoli, Valencia, Boultam, Bronn, Motoc, Sfait, Lovato, M. Coulibaly. All: Sousa.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Garcia, Guerra; De Ciancio, De Cristofaro; Esposito, Maiorino, Graziani; Murano. A disp: Merelli, Esposito A., Pitarresi, Allegretto, Ceccarelli, Santarcangelo, Ciko, Monti, Albadoro, Diop, Ciriello, Biasiol, Novella, Savarese, Destito, Mecca. All: Longo.

Arbitro: Feliciani di Teramo (Perrotti/Di Giacinto. IV: Monaldi)

Diretta/ Salernitana Delfino Curi Pescara (risultato finale 3-0): Kastanos lascia il segno (19 luglio 2023)

Marcatori: 48′ Candreva

VIDEO SALERNITANA PICERNO: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA