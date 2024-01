DIRETTA/ Frosinone Sassuolo Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (21 gennaio 2024)

DIRETTA FROSINONE SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il fischio d’inizio è imminente, presentiamo la diretta di Frosinone Sassuolo Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 della formazione ciociara e di quella emiliana verso il match odierno. Per il Frosinone purtroppo solo brutte notizie: quattro sconfitte consecutive, ancora nessuna vittoria in tutto il campionato, appena 3 punti frutto di altrettanti pareggi a fronte di quattordici sconfitte nel girone d’andata e la differenza reti di conseguenza è terribilmente negativa (-28), perché il Frosinone in questo campionato conta diciassette gol segnati a fronte però dei ben quarantacinque già incassati.

Sull’altro fronte, il Sassuolo Primavera fa decisamente meglio anche se è tornato settimana scorsa alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, in generale troviamo i giovani emiliani a quota 29 punti in classifica, frutto di nove vittorie, due pareggi e sei sconfitte, con una differenza reti naturalmente positiva (+3), grazie a ventinove gol segnati a fronte dei ventisei invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Frosinone Sassuolo Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FROSINONE SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Sassuolo Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Frosinone Sassuolo Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

FROSINONE SASSUOLO PRIMAVERA: CIOCIARI NEL BARATRO

Frosinone Sassuolo Primavera, in diretta domenica 21 gennaio 2024 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Neroverdi per la continuità e per continuare a contendere un posto dei play off: dopo la flessione a cavallo del periodo natalizio gli emiliani hanno trovato la prima vittoria del 2024, battendo in casa l’Empoli e interrompendo così una serie di quattro sconfitte consecutive tra Coppa e campionato.

Il Frosinone a sua volta ha incassato in casa della Sampdoria la sua quarta sconfitta consecutiva in campionato: ciociari che restano per distacco ultimi in classifica, a 11 punti di distanza dal Monza penultimo. I gialloazzurri sembrano destinati alla retrocessione anche se questo campionato offre una buona occasione, visto che solo l’ultima in classifica retrocederà nel campionato Primavera 2 in questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Angelo Adamo Gregucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romano T., Romano R., Stefanelli, Macej, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Panic, Cissè, Lusuardi, Amerighi. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Theiner, Cinquegrano, Piantedosi, Di Bitonto, Kumi, Russo, Leone, Baldari, Bruno, Pigati, Cannavaro.

FROSINONE SASSUOLO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











