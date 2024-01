Diretta Sassuolo Empoli Primavera/ Streaming video tv: squadre in difficoltà (oggi 15 gennaio 2024)

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA, ALLA RICERCA DEI TRE PUNTI

La diretta Sassuolo Empoli Primavera, in programma lunedì 15 gennaio alle ore 15:00, racconta della 17esima giornata di Primavera. I neroverdi stanno attraversando un periodo molto complicato con quattro sconfitte consecutive: dall’1-0 dal Verona al 3-1 del Genoa, per proseguire con il 2-1 inflitto dal Cagliari e il 3-2 subito dalla Roma.

L’Empoli non se la sta vivendo tanto bene, come dimostrando i quattro ko nelle ultime cinque. L’unica gioia è stata il 3-0 alla Sampdoria, per il resto tante delusioni come il pesante 4-0 interno dal Milan ei l 2-0 di Lecce. Nell’ultima uscita del 2023, i toscani hanno perso 2-1 col Torino. Stesso identico punteggio anche nel primo match del 2024, stavolta contro i rossoblu del Bologna.

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sassuolo Empoli Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Empoli Primavera vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-1-2. In porta Theiner, difesa a quattro con Cinquegrano, Cannavaro, Loeffen e Falasca a chiudere il reparto. Leone e Lopes mezzali con Kumi in regia e Bruno trequartista. In attacco Baldari e Neophytou.

L’Empoli risponde col 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Stubljar con Gaj e Barsi terzini più Mannelli-Indragoli coppia centrale. Nella zona nevralgica del campo Bacci e Vallarelli supporteranno ai lati Boli. In attacco unica punta Corona con alle sue spalle il duo Nabian e El Biache.

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sassuolo Empoli Primavera danno favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo sisal, il pareggio è dato a 3.30 mentre il 2 fisso a tre volte la posta in palio.

I bookmakers appaiono indecisi sul numero di gol dato che l’Over 2.5 è a 1.80 contro l’1.85 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.63 e 2.05.

