DIRETTA CESENA CATANZARO, PAREGGITE GIALLOROSSA

Ritornano i bianconeri al Dino Manuzzi. La diretta Cesena Catanzaro, in programma mercoledì 28 agosto alle ore 20:30, sarà uno dei piatti forti di questo terzo turno di campionato di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato molto bene questa stagione mentre agli ospiti manca ancora il primo successo

Prima dell’inizio della B, il Cesena aveva già messo a referto due vittorie in Coppa Italia battendo prima per 3-1 il Padova e poi 2-1 il Verona. Anche in campionato la musica non è cambiata e all’esordio è arrivato il 2-1 alla Carrarese, con la prima sconfitta solamente a Sassuolo.

Il Catanzaro è uscito presto di scena dalla coppa nazionale avendo subito una pesante sconfitta per 4-1 dall’Empoli. I giallorosso sono l’unica squadra della Serie B ad aver pareggiato entrambe le gare di inizio campionato: 1-1 col Sassuolo e 0-0 con la Juve Stabia.

DOVE VEDERE LA DIRETTA CESENA CATANZARO, IN TV E STREAMING

Se volete assistere alla diretta Cesena Catanzaro dovrete per forza di cose abbonarvi a DAZN che detiene tutti i diritti di tutte le sfide di Serie B.

Di conseguenze, la diretta streaming è visibile solamente sull’applicazione di DAZN, scaricabile su smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA CATANZARO

È arrivato il momento delle probabili formazioni Cesena Catanzaro. I bianconeri scenderanno in campo con il 3-5-2. In porta Pisseri, difesa a tre con Curto, Ciofi e Mangraviti. Agiranno da esterni Ceesay a destra e Donnarumma a sinistra con Bert, Calo e Bastoni a centrocampo. Davanti Shpendi e Kargbo.

Il Catanzaro predilige l’assetto tattico 5-3-2. Tra i pali Pigliacelli, terzini Situm e Ceresoli con Brighenti, Antonini e Bonini a fare da guardia davanti all’estremo difensore. Pontisso e Pagano saranno le mezzali con Petriccione in regia e il duo Biasci-Iemmello in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Infine, andiamo a controllare le quote per le scommesse Cesenza Catanzaro. A godere dei favori del pronostico sono i bianconeri con la vittoria a 2.10. Il successo esterno in favore dei giallorossi è a 3.60 mentre la X a 3.30. Ci si aspetta una partita con poche reti dato che l’Under 2.5 è offerto a 1.80 contro l’Over alla stessa soglia a 2.05. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.