DIRETTA FROSINONE SUDTIROL, SCONTRO IN ZONA RETROCESSIONE

La diretta Frosinone Sudtirol sarà un crocevia fondamentale nella lotta per la salvezza, mettendo di fronte due squadre in piena difficoltà. I padroni di casa, reduci dall’1-1 ottenuto in inferiorità numerica sul campo del Modena, vorranno sfruttare il fattore campo nello scontro diretto per uscire dalle ultime tre posizioni della classifica, la zona di retrocessione diretta. Con 21 punti in classifica, frutto di 4 vittorie e ben 9 pareggi, i ciociari soffrono in particolare in attacco: solo 18 reti segnate, il peggior dato del campionato. L’allenatore Greco spera così in un guizzo dai suoi uomini offensivi, finora poco incisivi.

Diretta/ Sassuolo Sudtirol (risultato finale 5-3): Volpato cala il pokerissimo (19 gennaio 2025)

Anche il Sudtirol vive un momento delicato, con soli due punti conquistati nelle ultime quattro partite. La sconfitta per 5-3 contro il Sassuolo primo in classifica, seppur prevedibile, ha messo in evidenza i limiti difensivi della squadra, che con 39 reti subite ha la peggior difesa del torneo. Penultimi in classifica con 19 punti, gli altoatesini devono invertire la rotta per ridurre il distacco dalla zona salvezza, ora distante cinque lunghezze. Occhi puntati sul promettente Niklas Pyyhtia, autore di due gol in due gare, e sull’atteso rientro di Frank Tsadjout, ancora a caccia della sua prima rete stagionale.

DIRETTA/ Modena Frosinone (risultato finale 1-1): punto pesante per i Ciociari! (Serie B, 18 gennaio 2025)

DIRETTA FROSINONE SUDTIROL, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Frosinone Sudtirol sarà visibile sabato 25 gennaio alle ore 15:00 in diretta su DAZN. La partita potrà essere seguita anche in streaming video su Pc, smartphone e tablet.

FROSINONE SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Frosinone si schiererà con Cerofolini in porta, supportato dalla difesa composta da Biraschi, Monterisi e Bracaglia. A centrocampo, Oyono, Gelli, Darboe, Koutsoupias e Kvernadze cercheranno di orchestrare il gioco, mentre Tsadjout e Ambrosino saranno le punte.

Il Sudtirol risponderà con Poluzzi in porta e una difesa a tre con Veseli, Pietrangeli e Giorgini. A centrocampo, Molina, Pyyhtia, Martini, Casiraghi e Zedadka offriranno supporto a Merkaj e Odogwu in attacco.

Video Sudtirol Catanzaro (1-1)/ Gol e highlights: Pyyhtia risponde a Bonini! (Serie B, 12 gennaio 2025)

DIRETTA FROSINONE SUDTIROL, LE QUOTE

Per la diretta Frosinone Sudtirol i padroni di casa sono leggermente favoriti a quota 2.30 circa, mentre il successo del Sudtirol è quotato a 2.20. Il pareggio si assesta su 3.00. Nella sfida del peggio attacco contro la peggior difesa occhio al No Gol, quotato 1.70 circa, e l’under 1.5 a 2.50.