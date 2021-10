Diretta Fury vs Wilder III/ Boxe Wbc streaming video e tv, orario e vincitore

DIRETTA FURY VS WILDER III: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Grande pugilato con la diretta di Fury vs Wilder III nella notte italiana fra sabato 9 e domenica 10 ottobre a Las Vegas. Il match è in programma al culmine di un programma che avrà inizio alle ore 3.00 italiane di domenica mattina, al termine di eventi collaterali molto interessanti. La nostra attenzione va però rivolta a Fury vs Wilder III, perché in palio ci sarà il Mondiale WBC dei pesi massimi: l’appuntamento è con uno degli incontri di pugilato più attesi dell’anno, come è normale che sia quando in palio c’è una corona della categoria regina.

Oggi dunque ci sarà la rivincita dei primi due match, che terminarono con un pareggio con verdetto che fece molto discutere a dicembre 2018 e poi con la vittoria di Tyson Fury a febbraio 2020. Subito dopo si è messa di mezzo la pandemia di Coronavirus, per cui il match Fury vs Wilder III è slittato prima a luglio 2021 e poi ancora di qualche mese fino ad oggi, perché in estate Fury era risultato positivo al Covid. Stanotte dunque finalmente andrà in scena questa grande sfida con Tyson Fury a difendere il titolo e Deontay Wilder che cercherà invece di riconquistarlo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH FURY VS WILDER III

Il match Fury vs Wilder III sarà visibile in diretta tv questa notte, anche se solamente con la modalità pay-per-view: l’evento sarà infatti disponibile su Sky Primafila a 9,99 euro sul canale Sky Sport 256; repliche dal 10 al 13 ottobre alle ore 12, 16 e 20 sul canale 259, disponibile anche on demand. Il codice evento è 881881. La telecronaca sarà di Mario Giambuzzi, in compagnia di Francesco Damiani al commento tecnico.

DIRETTA FURY VS WILDER III: I PROTAGONISTI

In vista della diretta del grande match Fury vs Wilder III andiamo naturalmente a presentare i due protagonisti. Tyson Fury nella sua carriera da professionista ha disputato 31 incontri e ne ha vinti 30, di cui 21 per KO: numeri che già da soli direbbero davvero tanto sulle qualità del pugile nato a Manchester il 12 agosto 1988. Fury ha saputo anche rientrare alla grande dopo un’assenza di due anni e mezzo per la positività alla cocaina che ha spezzato in due la carriera del pugile inglese, rientrato all’attività il 9 giugno 2018. Adesso però siamo di fronte a una nuova ripartenza dopo lunga inattività: l’ultimo incontro disputato dall’inglese è ancora il Fury vs Wilder II di febbraio 2020.

Quanto a Deontay Wilder, l’ex campione è nato a Tuscaloosa (Alabama) il 22 ottobre 1985, ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino del 2008 prima di passare professionista. Soprannominato “The Bronze Bomber”, nome affibbiatogli in memoria di Joe Louis, Deontay Wilder è stato il campione del mondo dei pesi massimi WBC dal 2015 al 2020. Noto per la potenza devastante dei suoi pugni, anche Wilder è fermo da febbraio 2020 e vanta una impressionante percentuale di KO, cioè ben 41 successi prima del limite su un totale di 44 match disputati dei quali 42 vinti, uno solo ai punti, oltre al pareggio e alla sconfitta nelle prime due sfide stellari con Fury.

