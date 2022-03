Diretta/ Galatasaray Barcellona streaming video tv: caccia ai quarti (Europa League)

DIRETTA GALATASARAY BARCELLONA: SPAGNOLI A UN PASSO DALLA QUALIFICAZIONE

Galatasaray Barcellona, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il Nef Stadyumu di Istanbul, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Strada in salita per la formazione di Xavi Hernandez, che nella gara di andata del Camp Nou non è andata oltre lo 0-0, nonostante l’assedio e le tante occasioni da gol create. Grande performance difensiva per l’undici di Torrent, che spera nel calore del pubblico per superare il gigante blaugrana.

Sia Galatasaray che Barcellona non hanno vissuto una prima parte di stagione indimenticabile, anzi: entrambe le squadre hanno optato per il cambio in panchina per cambiare marcia. Ora le cose vanno decisamente meglio: i giallorossi arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 2-1 nel big match contro il Besiktas, mentre i catalani hanno raccolto quattro successi di fila in Liga, l’ultimo il netto 4-0 sull’Osasuna.

DIRETTA GALATASARAY BARCELLONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Galatasaray Barcellona sarà visibile in Italia su due canali differenti, ovvero Sky e Dazn. Entrambe le piattaforme, infatti, detengono i diritti della competizione e manderanno live il match tra blaugrana e turchi. La sfida sarà inoltre visibile in streaming video tv sia sull’applicazione di Dazn, fruibile tramite tablet e smartphone, sia su Sky Go, che allo stesso modo offrirà la possibilità di vedere il match valido per l’andata degli ottavi di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY BARCELLONA

Qualche dubbio per entrambi gli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Galatasaray Barcellona. Il tecnico dei padroni di casa, lo spagnolo Torrent, non potrà contare sull’apporto dell’ex Arda Turan, giallorossi schierati con il 4-2-3-1. Tra i pali Pena, linea a quattro formata da Boey, Nelsson, Marcao e van Aanholt. Kutlu agirà davanti alla difesa insieme a Antalyali, mentre il trio di trequartisti prevede Babel, Feghouli e Akturkoglu. Centravanti sarà il confermatissimo Mostafa Mohamed. Qualche indisponibile in più per il Barcellona: out Dani Alves, Balde, Fati, Roberto e Umtiti. Catalani in campo con il 4-3-3: davanti a ter Stegen troviamo Dest, Araujo, Garcia e Jordi Alba. L’olandese de Jong agirà da metodista, affiancato da Nico e Pedri. Qualche dubbio in attacco: Torres e Traorè sicuri del posto, ballottaggio tra Depay e Aubameyang per la terza maglia da titolare.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSSE

Le quote per le scommesse della diretta Galatasaray Barcellona vedono gli ospiti con il netto favore del pronostico. Le agenzie di scommesse danno quasi per certa la vittoria della formazione di Xavi. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet. La vittoria del Galatasaray paga 8,20 volte la posta, il pareggio è dato a 5,00, mentre il successo del Barcellona è dato a 1,35. Il confronto potrebbe vantare diverse segnature secondo gli esperti: l’Over 2,5 è a 1,60, mentre l’Under 2,5 è a 2,20. Segneranno entrambe le squadre? C’è grande divisione: il Gol è dato a 1,90, mentre il No Gol è dato a 1,80.

