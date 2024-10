DIRETTA GALATASARAY ROMA DONNE, SPUGNA PER IL PRIMO POSTO NEL GIRONE

La Champions League femminile continua e lo fa con la diretta Galatasaray Roma donne valida per la seconda giornata del girone A: dalle 18,45 di giovedì 17 ottobre 2024 andrà in scena una difficile trasferta per le giallorosse che saranno comunque ampiamente favorite per via della loro maggiore qualità. Ha iniziato con un sono 3 a 0 in casa del Lione questo Galatasaray di Ulgen che rischia di essere la vittima sacrificale di una girone di ferro. La Roma, invece, ha iniziato bene la sua Champions League superando il Wolfsburg con un calcio di rigore che ha deciso la partita.

DIRETTA GALATASARAY ROMA DONNE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Champions League femminile e la diretta Galatasaray Roma donne verrà trasmessa sui canali di DAZN che l’esclusiva. La nostra alternativa è quella di seguire con noi la diretta testuale della partita che vi terrà aggiornati sulle azioni salienti del match.

GALATASARAY ROMA DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle possibili scelte dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni della partita. Il Galatasaray di Ulgen scenderà in campo con un 4-4-1-1 dove l’unica punta sarà Staskova ma con il sostegno di Usme chiamata a fare da collante tra attacco e centrocampo. Karates e Demehin saranno le due centrali di difesa davanti a Yaman.

4-4-2 anche per Spugna che si affida al talento di Manuela Giugliano in attacco con una tra Giacinti e Vens a comporre la coppia. Haavi e Dragoni agiranno sugli esterni a sostegno di Kumagai e Greggi a completare il centrocampo.

GALATASARAY ROMA DONNE, LE QUOTE

Approfondiamo anche le quote della diretta Galatasaray Roma donne utilizzando le quote proposte da Pokerstars. Le turche partono nettamente sfavorite e vedono la loro vittoria a 14,00 contro il 2 per le italiane a 1,10 e il pareggio X a 7,00.