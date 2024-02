DIRETTA FRANCIA ITALIA/ Video streaming Tv8: la storia di Alessandro Izekor (6 Nazioni, 25 febbraio 2024)

DIRETTA FRANCIA ITALIA: LA STORIA DI IZEKOR

Mentre si avvicina la diretta di Francia Italia, parliamo di una sorpresa di questa stagione, Alessandro Izekor, ormai titolare al Benetton a suon di prestazioni e in campo nelle prime due partite del 6 Nazioni 2024, di cui quella contro l’Irlanda da titolare. Izekor, parlato per il sito della Federugby, ha descritto il lavoro verso la partita con la Francia (“sul modo in cui imposteremo la partita, su come attaccarli e su come non ripetere gli errori commessi contro l’Irlanda”) e sui miglioramenti da fare, ad esempio circa l’approccio mentale, aggiungendo che “sono molto felice della fiducia che tutti gli allenatori, sia Treviso che in Nazionale, stanno riponendo su di me.

Tutto questo è un’ulteriore stimolo a fare ancora meglio e migliorarmi sempre di più”. I genitori sono di origini nigeriani ma si sono conosciuti a Brescia, Alessandro è il primo di tre fratelli e ha iniziato a giocare a rugby “all’oratorio, dove era una delle attività previste. L’oratorio era legato al Rugby Brescia, dove ho iniziato ad allenarmi”. Adesso l’obiettivo è quello di “provare ad impormi anche a livello internazionale. Credo che il Sei Nazioni sia un palcoscenico importantissimo e adatto ad ‘esplodere’, voglio continuare a lavorare duro per farlo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FRANCIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL SEI NAZIONI 2024

C’è una buona notizia per quanto riguarda la diretta tv di Francia Italia: tutte le partite degli azzurri al Sei Nazioni 2024 saranno infatti visibili su Tv8, di conseguenza appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati. In alternativa il match sarà visibile anche sui canali di Sky Sport, in questo caso per gli abbonati alla televisione satellitare; di conseguenza, la diretta streaming video di Francia Italia sarà disponibile in un caso tramite il sito di Tv8 e nell’altro grazie all’applicazione Sky Go oppure con l’abbonamento alla piattaforma Now Tv.

FRANCIA ITALIA: SFIDA IMPOSSIBILE?

Francia Italia, diretta dall’arbitro inglese Christophe Ridley presso lo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve-d’Ascq (Lilla), si giocherà con fischio d’inizio alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 25 febbraio 2024, per la terza giornata del torneo 6 Nazioni 2024 di rugby. Ricordiamo che la Francia quest’anno non ha a disposizione lo Stade de France, dove già si lavora in vista delle Olimpiadi, quindi gioca le sue partite casalinghe ogni volta in uno stadio diverso in giro per il Paese: oggi è appunto la volta di Lilla, dove andrà in scena la diretta di Francia Italia, altra sfida che sarà difficilissima per gli Azzurri.

Finora il bilancio del 6 Nazioni 2024 per l’Italia ci parla di una ottima prestazione al debutto contro l’Inghilterra, terminata con una sconfitta di misura (24-27) ma con il passivo più ridotto di sempre e pure la soddisfazione di avere segnato una meta in più, ma poi nella seconda giornata è arrivata la batosta per 36-0 in Irlanda, dove vincere era obiettivamente un’impresa ai limiti dell’impossibile, però chiudere a zero punti segnati è stato davvero pesante. Oggi contro la Francia sarà un’altra sfida difficilissima, la speranza è di fare almeno un po’ meglio e poi chissà: che cosa ci dirà la diretta di Francia Italia?

DIRETTA FRANCIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Francia Italia potrebbe essere un altro esame molto duro nel Sei Nazioni 2024 per gli Azzurri del nuovo c.t. argentino Gonzalo Quesada. Infatti, non possiamo dimenticare che appena pochi mesi fa la partita valida per la Coppa del Mondo terminò con un eloquente 60-7, una batosta senza dubbio peggiore anche di quella ricevuta due settimane fa contro l’Irlanda, quindi questo sarà un test anche per verificare eventuali miglioramenti, sperando che gli Azzurri sfoderino una prestazione più simile a quella mostrata contro l’Inghilterra, quando siamo stati davvero ad un passo dallo scrivere la storia.

Di contro, la diretta di Francia Italia sarà per i padroni di casa evidentemente una partita da vincere a tutti i costi, perché in casa contro gli Azzurri solo quello può essere l’obiettivo per i transalpini. Il sogno di vincere il Sei Nazioni 2024 forse è finito già alla prima giornata con la netta sconfitta casalinga contro la stessa Irlanda a Marsiglia, poi i francesi sono andati a vincere in Scozia ma l’obiettivo adesso è quello di vincere quante più partite possibili, senza fare calcoli per un successo che non dipende più dalle sole forze della Francia.











