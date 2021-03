Diretta Gand Wevelgem 2021/ Streaming video tv: prima grande classica del Nord

DIRETTA GAND WEVELGEM 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della Gand Wevelgem 2021 ci terrà compagnia oggi, domenica 28 marzo. Questa classica di ciclismo torna dunque nella sua collocazione più tradizionale, dopo l’edizione dell’anno scorso slittata ad ottobre e vinta dal danese Mads Pedersen. Anche il ciclismo sta cercando di tornare per quanto possibile alla normalità e di conseguenza possiamo tornare a presentare la diretta della Gand Wevelgem 2021 come l’evento d’apertura delle settimane che ci regaleranno tutte le classiche del Nord più attese. Dunque eccoci pronti a vivere la Gand Wevelgem edizione numero 83, la classica che normalmente apre la campagna del Nord nella primavera del grande ciclismo dopo la Milano Sanremo di otto giorni fa, vinta dal belga Jasper Stuyven, come era stato per l’ultima volta nel 2019, con successo a Wevelgem del norvegese Alexander Kristoff.

Non è una classica Monumento anche perché ‘solo’ dal 1945 la Gand Wevelgem è aperta ai professionisti (nata nel 1934, fino allo stop per la Seconda Guerra Mondiale era riservata ai dilettanti), ma si tratta comunque una corsa di grandissimo fascino e tradizione, grazie ad un albo d’oro ricco di vincitori celebri e naturalmente alla passione del Belgio per il ciclismo, che rende tutte le gare di queste settimane eventi imperdibili, pur con le ben note limitazioni causate dal Covid.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GAND WEVELGEM 2021

Eccci ora alle notizie per gli appassionati di ciclismo: la diretta tv della Gand Wevelgem 2021 sarà garantita per gli abbonati sui canali di Eurosport, casa di tutte le classiche di queste settimane. Questo significa che ci sarà anche la possibilità di seguire la Gand Wevelgem in diretta streaming video, che sarà fornita da Eurosport Player – sempre però solo per i propri abbonati. Infine spazio anche al web e ai social network, dove segnaliamo in particolare il sito ufficiale www.gent-wevelgem.be (in fiammingo, inglese e francese), la pagina Facebook ufficiale Gent-Wevelgem e il profilo Twitter ufficiale @GentWevelgem.

DIRETTA GAND WEVELGEM 2021: IL PERCORSO

Mai dare per scontato un arrivo in volata di gruppo nella diretta della Gand Wevelgem 2021, sia pure questa sia una delle classiche più adatte ai velocisti: per capire che cosa ci potrebbe attendere oggi, diamo allora senza indugio uno sguardo al percorso. Saranno 254 km dalla partenza che avrà luogo alle ore 10.00 da Ypres (che sostituisce dunque in tal senso Gand), fino al traguardo che invece è posto naturalmente a Wevelgem. Come si diceva, la Gand Wevelgem è una corsa ideale per i velocisti, anche se non mancheranno le difficoltà, costituite dai cosiddetti ‘Muri’ fiamminghi.

Dopo un lungo tratto iniziale pianeggiante, avremo infatti ben undici Muri da affrontare, che saranno gli stessi dell’anno scorso. Il primo sarà il Scherpenberg quando mancheranno 98 km all’arrivo, in seguito ci saranno, nell’ordine, Vidaigneberg, Baneberg e Monteberg. Successivamente gli atleti affronteranno per la prima volta il più celebre Kemmelberg, sul quale spendiamo qualche parola in più, perché sarà da affrontare per ben tre volte, l’ultima delle quali a 34 km dall’arrivo di Wevelgem. Si tratta di una salita che misura appena 500 metri ma con pendenza media dell’11% e punte fino al 22%.

Tuttavia gli ultimi 34 km saranno sostanzialmente pianeggianti, e questo lungo avvicinamento al traguardo di Wevelgem (soprattutto se ci sarà vento) potrebbe essere importante quanto o anche più dei Muri. I due nomi più attesi sono Wout Van Aert e il detentore Mads Pedersen, senza dimenticare chi ha già vinto la Gand Wevelgem come ad esempio il già citato Alexander Kristoff, in ottica italiana potremmo citare Davide Ballerini e Alberto Bettiol.



