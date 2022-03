DIRETTA GAND WEVELGEM 2022/ Video streaming tv: in strada, si comincia!

DIRETTA GAND WEVELGEM 2022: SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la lunga diretta con la Gand Wevelgem 2022. Da un punto di vista tecnico, come abbiamo già accennato, la Gand Wevelgem certamente è la classica più adatta ai velocisti, non a caso tra i corridori più vincenti c’è anche il nostro Mario Cipollini, primo per tre volte (1992, 1993 e 2002) come leggende del ciclismo belga quali Rik Van Looy, Tom Boonen e soprattutto Eddy Merckx, che andava oltre i ragionamenti sulle caratteristiche del percorso di ogni gara perché semplicemente vinceva ovunque. A questo elenco si è aggiunto nel 2018 Peter Sagan, che ha vinto per la terza volta in carriera la Gand Wevelgem che nel 2019 è stata invece vinta dal norvegese Alexander Kristoff e nel 2020 ha incoronato Mads Pedersen, il campione del Mondo ad Harrogate 2019.

Infine, nel 2021 sono tornati a fare festa i padroni di casa belgi, che hanno colto il successo numero 50 grazie a Wout Van Aert. Come si può notare, la velocità è dunque un presupposto fondamentale per imporsi alla Gand Wevelgem, che ha meno Muri rispetto al Fiandre (e posti più lontani dal traguardo), dunque è più difficile fare selezione rispetto alla Ronde che ci attenderà domenica prossima. Ricordato che l’ultima vittoria italiana è quella di Luca Paolini nel 2015, adesso diamo la parola alla strada: la Gand Wevelgem 2022 comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA GAND WEVELGEM 2022

La diretta tv della Gand Wevelgem 2022 sarà garantita per gli abbonati dalle ore 14.15 sui canali di Eurosport, casa di tutte le classiche di queste settimane. Questo significa che ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta Gand Wevelgem in streaming video, che sarà fornita da Eurosport Player – sempre però solo per i propri abbonati. Infine spazio anche al web e ai social network, dove segnaliamo in particolare il sito ufficiale www.gent-wevelgem.be (in fiammingo, inglese e francese), la pagina Facebook ufficiale Gent-Wevelgem e il profilo Twitter ufficiale @GentWevelgem.

GAND WEVELGEM 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della Gand Wevelgem 2022 ci terrà compagnia oggi, domenica 27 marzo: una classica di ciclismo di grande tradizione, che ci farà compagnia nell’ultima domenica di marzo che è diventata da qualche tempo la sua collocazione nel calendario internazionale, con l’inevitabile eccezione dell’edizione del 2020, slittata ad ottobre e vinta dal danese Mads Pedersen. Anche se ci sono già state diverse “semi-classiche” nella primissima parte della stagione, possiamo presentare la diretta della Gand Wevelgem 2022 come l’evento d’apertura delle settimane che ci regaleranno tutte le classiche del Nord più attese. Sarà la Gand Wevelgem edizione numero 84, si apre la campagna del Nord nella primavera del grande ciclismo dopo la Milano Sanremo di otto giorni fa, vinta dallo sloveno Matej Mohoric.

La Gand Wevelgem non è una classica Monumento anche perché ‘solo’ dal 1945 è aperta ai professionisti (nata nel 1934, fino allo stop per la Seconda Guerra Mondiale era riservata ai dilettanti), ma si tratta comunque una corsa di grandissimo fascino e tradizione, grazie ad un albo d’oro ricco di vincitori celebri e naturalmente alla passione del Belgio per il ciclismo, che rende tutte le gare di queste settimane eventi imperdibili. L’anno scorso i padroni di casa festeggiarono la vittoria di Wout Van Aert ma davanti a ben tre italiani, con il secondo posto di Giacomo Nizzolo davanti a Matteo Trentin e Sonny Colbrelli, al quale mandiamo naturalmente i nostri migliori auguri di riprendersi al più presto dal grave malore di cui è stato vittima al Giro di Catalogna. Adesso invece scopriamo tutto ciò che è utile sapere per seguire al meglio la diretta della Gand Wevelgem 2022.

DIRETTA GAND WEVELGEM 2022: IL PERCORSO

La diretta della Gand Wevelgem 2022 ci proporrà una corsa il cui percorso si presta a diversi possibili scenari, sia pure questa sia una delle classiche più adatte ai velocisti: per capire che cosa ci potrebbe attendere oggi, diamo allora senza indugio uno sguardo più approfondito alle caratteristiche del percorso. Saranno 248,8 km dalla partenza che avrà luogo alle ore 11.00 da Ypres (che sostituisce dunque in tal senso Gand), fino al traguardo che invece è posto naturalmente a Wevelgem. Come si diceva, la Gand Wevelgem è una corsa ideale per i velocisti, anche se non mancheranno le difficoltà, costituite dai cosiddetti ‘Muri’ fiamminghi.

Dopo un lungo tratto iniziale pianeggiante, avremo infatti ben nove Muri da affrontare: due volte lo Scherpenberg, due volte il Monteberg, due volte il Baneberg e tre volte il Kemmelberg, sul quale spendiamo qualche parola in più, perché sarà la salita simbolo della Gand Wevelgem 2022. Si tratta di un muro che misura appena 500 metri ma con pendenza media dell’11% e punte fino al 22%. Attenzione anche a strade strette e vento, altri due “ingredienti” molto insidiosi della corsa, comunque pianeggiante per ben 150 km, prima di iniziare una successione di quattro muri: Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg. In seguito un tratto pianeggiante ma talvolta in pavé, poi si affronteranno nuovamente Monteberg e Kemmelberg, infine ecco il secondo passaggio anche su Scherpenberg e Baneberg e il terzo sul Kemmelberg, quando però mancheranno ancora 33 km pianeggianti, che potrebbero favorire un arrivo in volata, anche se magari non di gruppo compatto.











