DIRETTA GARA IN LINEA CICLISMO STREAMING: TANTI BIG PER L’ORO (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 3 AGOSTO)

Eccoci a un evento di grande impatto in uno degli sporti più tradizionali: oggi sabato 3 agosto è il giorno della diretta gara in linea ciclismo maschile per le Olimpiadi Parigi 2024, con partenza alle ore 11.00 di stamattina, sulle strade della capitale francese e dintorni. C’è in palio il titolo che a Tokyo fu vinto da Richard Carapaz (oggi assente) su un percorso però più impegnativo, mentre è il Belgio ad assumere sicuramente il ruolo di squadra di riferimento per la diretta gara in linea ciclismo maschile grazie a due nomi di livello straordinario come Remco Evenepoel e Wout Van Aert, entrambi sul podio già sabato scorso nella cronometro insieme a Filippo Ganna.

Parliamo allora degli Azzurri: il nostro uomo di punta sarà Alberto Bettiol, che può provare a inserirsi tra gli outsider in una corsa in linea che sarà caratterizzata dal basso numero di partecipanti e da squadre davvero ridotte – al massimo quattro corridori per nazioni. Insieme ai belgi, l’altro nome favorito nella diretta gara in linea ciclismo maschile alle Olimpiadi Parigi 2024 è sicuramente l’olandese Mathieu Van der Poel, che di recente non ha mai fallito un obiettivo nelle grandi gare di un giorno e proverà quindi a prendersi la corona olimpica da unire al titolo di campione del Mondo. Per fare qualche altro nome, citiamo l’australiano Michael Matthews e il danese Mads Pedersen, ma anche l’eritreo Biniam Girmay, uscito benissimo dal Tour de France.

GARA IN LINEA CICLISMO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Essendo un evento molto lungo, è difficile pensare a una diretta tv gara in linea ciclismo integrale in chiaro, anche se sicuramente tra Rai Due e Rai Sport avremo un’ottima copertura, in particolare per le fasi finali della corsa. Per gli abbonati ci sarà anche Eurosport con i suoi canali, mentre i riferimenti per la diretta streaming video saranno naturalmente Rai Play per tutti e Discovery Plus riservato agli abbonati, che qui potranno godere della visione integrale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY GARA IN LINEA OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA GARA IN LINEA CICLISMO: IL PERCORSO

Presentiamo adesso alcune caratteristiche essenziali del percorso sul quale si svolgerà la diretta gara in linea ciclismo maschile alle Olimpiadi Parigi 2024: saranno da percorrere ben 273 km, una distanza che diventa ancora più complicata proprio perché sarà difficile per chiunque da gestire con squadre così ridotte. Dopo la partenza si andrà verso un anello caratterizzato da sette côte (tutte in verità piuttosto brevi e con pendenze non eccessive) per poi ritornare verso Parigi e qui affrontare il circuito conclusivo.

Avrà sicuramente grande importanza lo strappo di Montmartre, di 1 km al 6,5% di pendenza media, nulla di irresistibile ma certamente insidioso anche perché in pavé, inoltre l’ultimo passaggio sarà solamente a 10 km dall’affascinante arrivo, che sarà collocato all’ombra della Torre Eiffel. Tracciato in teoria perfetto per gli specialisti delle classiche del Nord, un motivo in più per indicare Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert come i campioni più attesi in questa diretta gara in linea ciclismo maschile alle Olimpiadi Parigi 2024.