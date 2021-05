Diretta Genoa Atalanta/ Streaming video tv: Gasperini vede la Champions! (Serie A)

DIRETTA GENOA ATALANTA: ULTIMO PASSO PER LA CHAMPIONS!

Genoa Atalanta, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris alle ore 15:00 di sabato 15 maggio, si gioca per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La Dea è a un passo dalla qualificazione alla Champions League, che sarebbe la terza consecutiva: dopo aver battuto il Benevento, l’Atalanta ha bisogno di una vittoria per tagliare definitivamente fuori la Juventus, ed è curioso che Gian Piero Gasperini la cercherà sul campo che lo ha visto emergere alla grande come allenatore, in una piazza che non lo ha mai dimenticato per le cose ottime che ha fatto, poi moltiplicate a Bergamo.

Pronostico Juventus Inter/ Ferri: "Per Pirlo è l'ultima spiaggia" (esclusiva)

Il Genoa è salvo, anche se non ancora aritmeticamente: con la vittoria sul campo del Bologna si è sostanzialmente messo al sicuro da brutte sorprese, dunque Davide Ballardini ha condotto in porto la barca nonostante il mare in burrasca risalente ai tempi del suo arrivo. Altro capolavoro pe il romagnolo, ora si proverà a raggiungere la quota dei 40 punti. Aspettando che la diretta di Genoa Atalanta prenda il via, proviamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

Pronostico Roma Lazio/ Zoff: "Biancocelesti più in forma, Inzaghi.."(esclusiva)

DIRETTA GENOA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Atalanta verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: la partita dunque sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento che dovranno accedere al loro decoder, o in alternativa potranno seguire questo match con il servizio di diretta streaming video. Il quale non comporta costi aggiuntivi, e potrà essere attivato inserendo i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone così da utilizzare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA

In Genoa Atalanta Ballardini non dovrebbe avere a disposizione Badelj, così come Biraschi e Criscito: il modulo potrebbe tornare a essere il 3-5-2 con Goldaniga e Andrea Masiello (grande ex) che stringono la loro posizione davanti a Perin, supportando Cristian Zapata. Torna titolare Zajc come mezzala, sull’altro versante ci sarà Strootman mentre Rovella potrebbe essere il playmaker, sulle corsie laterali invece vedremmo Ghiglione e Zappacosta dirottato a sinistra. Davanti, sono in tre per due maglie: Shomurodov, Pandev e Scamacca partono di fatto alla pari, sarà interessante capire chi sceglierà l’allenatore. Nell’Atalanta manca sempre Toloi: questa volta Hateboer dovrebbe giocare regolarmente a destra (con Gosens sull’altro versante), in difesa l’altro ex Cristian Romero comanda con Djimsiti e Palomino ai suoi lati e Gollini tra i pali. A centrocampo dunque avremo Pasalic che contende una maglia a De Roon e Freuler, comunque favoriti; Pessina si sposterà sulla trequarti, dove Ilicic potrebbe sostituire Malinovskyi. Poi, ballottaggio colombiano con Duvan Zapata in leggero vantaggio su Muriel.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Diretta tv: conferme per Gattuso

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Genoa Atalanta: vediamo subito cosa ci dicono le quote ufficiali per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita pari a 11,00 volte quanto puntato; il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 6,50 volte l’importo investito, infine questo bookmaker ha previsto un guadagno corrispondente a 1,21 volte la giocata per il segno 2, che regola il successo della formazione ospite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA