DIRETTA/ Genoa Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (20 gennaio 2024)

DIRETTA GENOA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Genoa Bologna Primavera prende il via tra pochi minuti. La squadra ligure arriva da due sconfitte consecutive, allargando il quadro si parla di quattro ko nelle ultime cinque partite: eppure prima di questo periodo negativo il Genoa aveva perso lo stesso numero di gare ma in 12 giornate, dunque è chiaro che il rendimento sia drasticamente calato. In casa il Grifone non ha mai pareggiato: quattro vittorie e altrettante sconfitte con 15 gol all’attivo e 10 al passivo, qualche differenza c’è ma possiamo dire che l’equilibrio in termini di reti realizzate e subite tra casa e trasferta sia un sostanziale punto di forza di questa squadra.

Abbiamo invece un Bologna trasformato rispetto al pessimo avvio: una vittoria in undici giornate e la miseria di 5 punti raccolti in questo lasso di tempo, precipitati al penultimo posto in classifica i giovani felsinei hanno improvvisamente cambiato faccia e hanno vinto quattro delle seguenti sei partite, battendo tra le altre Lazio, Juventus e Empoli. Purtroppo sono anche arrivate due sconfitte casalinghe, così si resta in zona calda; è però un’altra squadra rispetto ai primi mesi del campionato 1 e allora vedremo cosa succederà adesso in campo, possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti della diretta di Genoa Bologna Primavera che finalmente prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Bologna Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Genoa Bologna Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Genoa Bologna, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Momento di crisi per i Grifoni che hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato, cinque delle ultime sei in generale considerando la Coppa Italia. Rossoblu ko anche nell’ultimo impegno disputato sul campo del Lecce campione d’Italia in carica.

Dall’altra parte il Bologna ha dato recentemente segnali di ripresa, vincendo tre delle ultime cinque partite disputate in campionato ma perdendo nell’ultimo confronto casalingo contro la Roma. I felsinei che restano comunque con Lecce e Fiorentina al terzultimo posto in classifica, pur a distanza di sicurezza dal Frosinone ultimo e conseguentemente dai pericoli della retrocessione, che quest’anno riguarderanno solamente l’ultima piazza.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Bologna Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Menegazzo, Hodzic, Cesari, Rosetti, Svoboda, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar, Mangiameli.

GENOA BOLOGNA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











