DIRETTA GENOA BOLOGNA, AVVII A RILENTO

Una sfida tutta rossoblu allo stadio Luigi Ferraris, la diretta Genoa Bologna potrebbe rappresentare una partita di svolta tra due club che stanno facendo parecchia fatica rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio anno. La gara si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15:00. Il Genoa è in un periodo nero a dir poco con l’ultima vittoria addirittura del 24 agosto contro il Monza. Nelle ultime sette partite disputate ci sono state cinque sconfitte tra cui quella pesantissima emotivamente nel derby con la Sampdoria di Coppa Italia.

Il Bologna paradossalmente ha perso solo due volte quest’anno, una contro il Napoli e l’altra col Liverpool. C’è però da dire che i pareggi cominciano ad essere troppi ovvero ben sei con Udinese, Empoli, Como, Shakhtar, Atalanta e Parma.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV GENOA BOLOGNA, STREAMING VIDEO

È tempo di Serie A e dunque di capire dove vedere la diretta Genoa Bologna che in questo sarà visibile solamente su DAZN e non su Sky. Dunque per quanto concerne la diretta genoa Bologna in streaming sarà tutto offerto da DAZN attraverso l’abbonamento o sull’applicazione scaricabile ovunque o sul sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA

Andaimo a vedere insieme quali sono le probabili formazioni della diretta Genoa Bologna. I rossoblu liguri giocheranno con il 4-4-1-1 con Leali in porta, difesa a quattro composta da Zanoli, Vogliacco, Vasquez e Sabelli mentre a centrocampo ecco Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup e Martin. Miretti supporterà Pinamonti.

Rispondono gli emiliani di Italiano con il solito 4-3-3. Tra i pali ci sarà Skorupski con Holm, Beukema, Casale e Lykogiannis a formare il reparto difensivo. Le due mezzali saranno Moro e Fabbian, Freuler invece il regista. In attacco Orsolini, Castro, Odgaard.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA BOLOGNA

Per ultima cosa, prima di chiudere l’analisi su questa gara, andremo a vedere le quote per le scommesse della diretta Genoa Bologna. La squadra di Italiano parte coi favori del pronostico essendo data a 2.20 contro i 3.60 dei liguri. Il pareggio è a 3.10. L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol complessivi nel match, è quotato a 2.30 con l’Under opposto a 1.62. Gol a 1.95, No Gol a 1.80.