DIRETTA NAPOLI BOLOGNA (RISULTATO 3-0): LA CHIUDE SIMEONE

Miranda in mezzo, allontana Di Lorenzo. Beukema dentro, chiude bene Meret. Kvaratskhelia! Raddoppia il Napoli! Il georgiano calcia da fuori area, tiro anche deviato da Beukema che supera Skorupski. Tunnel di Kvara su Posch, palla a Politano che viene chiuso. Posch per Fabbian che di testa non trova la porta. Kvara per Spinazzola, Bekema chiude. Simeone! Cala il tris il Napoli! David Neres assiste il compagno di squadra che a porta sguarnita non sbaglia. (agg. Umberto Tessier)

CI PROVA MIRANDA

Inizia la ripresa tra Napoli e Bologna. Prova ad andarsene Orsolini che subisce fallo. Aebischer da fuori area, palla alta. Ammonito Lucumì per il tocco di mano. Fallo di Posch su Anguissa, altro giallo. Ci prova Politano, conclusione larga. Rrahmani giallo per fallo tattico. Politano con il mancino, palla fuori di poco. Cambia moto Italiano nel tentativo di riaprire il match. Miranda con il sinistro da fuori area, blocca Meret. (agg. Umberto Tessier)

NAPOLI BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Bologna viene garantita oggi soltanto su DAZN1: ancora una volta dobbiamo ricordare che questo canale viene aperto sul decoder satellitare ed è disponibile al numero 215, ma naturalmente per assistere qui alle immagini della partita avrete bisogno di essere abbonati ad entrambe le emittenti. L’alternativa per Fiorentina Venezia rimane quella della diretta streaming video: in questo caso naturalmente dovrete installare e attivare la piattaforma DAZN sui vostri apparecchi mobili, vale a dire PC, tablet e smartphone.

LA SBLOCCA DI LORENZO!

Buona occasione per Politano servito da Oliveira, tiro centrale. Raspadori in contropiede si fa chiudere da Ndoye. Taglio di Castro su servizio di Ndoye, Meret chiude bene. Dieci minuti alla fine, non si sblocca il match. Mazzocchi parte in contropiede e calcia, palla deviata in angolo. Palo clamoroso di Kvaratskhelia. Colpo di testa e sfera che termina all’incrocio. Mazzocchi, fallo tattico su Ndoye e giallo. Calcia Politano da fuori area, palla deviata in angolo. Di Lorenzo! La sblocca il Napoli! Grande palla di Kvara, inserimento di Di Lorenzo e palla in rete! (agg. Umberto Tessier)

INFORTUNIO PER ERLIC!

Inizia il match tra Napoli e Bologna. Mazzocchi serve Raspadori che tutto solo spedisce fuori. Ancora Mazzocchi per Raspadori, tiro centrale. Napoli che sta pressando tantissimo, Bologna che sembra puntare sulla ripartenza. Ci avviciniamo al quindicesimo minuto, non si sblocca la gara. Politano prova il cross ma viene chiuso in angolo. Problema muscolare per Erlic che deve uscire, al suo posto c’è Lucumì. (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

I numeri sono già al centro dell’attenzione verso la diretta Napoli Bologna, non potrebbe essere altrimenti perché fra pochi minuti avrà inizio la partita che deve chiamare alla riscossa i partenopei di Antonio Conte dopo il tracollo per 3-0 nella prima giornata a Verona, che ha lasciato ovviamente il Napoli ancora fermo a zero punti, ma soprattutto con segnali inquietanti sia da una difesa fragile sia da un attacco che non è mai riuscito a sfruttare le occasioni create, comunque in buon numero almeno nel primo tempo.Bicchiere mezzo vuoto anche per il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano, che ha un punto in classifica dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Udinese, partita che i rossoblù avrebbero dovuto vincere considerato il gran numero di occasioni create.

Adesso però non è più tempo di numeri e parole, leggiamo le formazioni ufficiali della diretta Napoli Bologna e poi a parlare sarà il campo! NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; P. Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, M. Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Antonio Conte BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, N. Moro; Orsolini, S. Castro, N. Ndoye. Allenatore: Vincenzo Italiano (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti a raccontare la diretta Napoli Bologna: l’anno scorso al Diego Armando Maradona questa partita si era giocata nella terzultima giornata e per i felsinei era stata festa grande, una vittoria per 2-0 con i gol di Dan Ndoye e Stefan Posch e di fatto l’archiviazione di una clamorosa qualificazione in Champions League, che invece aveva incanalato il Napoli verso una stagione senza coppe europee. Giova ricordare che i partenopei non battono il Bologna da tre partite – le altre due sono terminate in parità: curiosamente, il Napoli aveva vinto le cinque sfide precedenti.

L’ultima in casa era arrivata nell’ottobre 2022, nel pieno di una striscia ampiamente positiva che poi aveva indirizzato la squadra di Luciano Spalletti verso uno scudetto dominato: era stato però un successo sofferto, perché nel primo tempo Juan Jesus aveva dovuto pareggiare il gol di Joshua Zirkzee e poi Musa Barrow aveva impattato la rete di Hirving Lozano, prima che il solito Victor Osimhen realizzasse la marcatura che aveva deciso la partita. Come finirà invece questa sera la diretta Napoli Bologna? Tra poco avremo il responso dal campo… (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI BOLOGNA: CONTE VUOLE RISPOSTE!

Siamo pronti a vivere la diretta Napoli Bologna, che va in scena alle ore 20:45 di domenica 25 agosto: il match è valido per la seconda giornata nel campionato di Serie A 2024-2025, e ovviamente è già fondamentale per un Napoli chiamato a dare risposte dopo il crollo del Bentegodi. Il Napoli ha perso 3-0 contro il Verona: in due partite ufficiali, contro avversarie non certo irresistibili, non ha mai segnato e dunque è chiaro che esista un problema offensivo come già sapevamo, ma anche la difesa ha dato segnali di poca coesione e per Antonio Conte sono già tempi duri, forse diversamente da come si aspettava.

Il Bologna, dopo la storica qualificazione in Champions League, ha salutato Thiago Motta e dato il benvenuto a Vincenzo Italiano: per lui un pareggio contro l’Udinese che lascia i felsinei a metà strada, naturalmente ci vorrà tempo per capire se il Bologna possa almeno avvicinare la passata stagione. Intanto siamo già curiosi di scoprire quello che succederà nella diretta Napoli Bologna, mentre aspettiamo che si giochi facciamo la nostra analisi sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita del Diego Armando Maradona.

NAPOLI BOLOGNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

C’è il dubbio Buongiorno nella diretta Napoli Bologna, Conte valuta di mandare in campo Juan Jesus in una difesa che, davanti a Meret, sarà completata da Di Lorenzo passato a fare il braccetto e Rrahmani, mentre sugli esterni agiscono Pasquale Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo naturalmente avremo per il Napoli la coppia formata da Lobotka e Zambo Anguissa; davanti, ecco poi Politano e Kvaratskhelia come trequartisti con Giovanni Simeone che appare favorito su Raspadori e Cheddira nel ruolo di prima punta.

Italiano deve fare a meno di Lewis Ferguson, già dalla passata stagione, e Cambiaghi: dunque nella diretta Napoli Bologna il tridente offensivo prevede Orsolini e Dan Ndoye, reduce da un ottimo Mondiale, come esterni a supporto della prima punta Santiago Castro, il modulo è naturalmente diventato il 4-3-3 con Freuler che comanda in mezzo al campo, con la collaborazione di Aebischer, passato a fare la mezzala, e Fabbian che dovrebbe strappare la maglia da titolare. In difesa invece si va per la coppia formata da Beukema e Erlic a protezione di Skorupski, a destra naturalmente gioca l’austriaco Posch mentre sull’altro versante Italiano dovrebbe puntare su Lykogiannis.

QUOTE E PRONOSTICO DIRETTA NAPOLI BOLOGNA

Per un pronostico sulla diretta Napoli Bologna l’agenzia Snai ha fornito le sue quote, che ci dicono di come i partenopei siano favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno del Bologna ha un valore pari a 4,00 volte la puntata. Infine il segno X, che identifica il pareggio: con questo bookmaker il valore della vincita ammonta a 3,45 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.