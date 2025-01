Diretta Genoa Cremonese, tra salvezza e play off!

La diretta Genoa Cremonese sarà valida per la ventitreesima giornata del Campionato Primavera e vedrà scontrarsi due squadre che occupano la parte centrale della classifica a soli 3 punti di distanza l’una dall’altra, i padroni di casa sono noni con 31 punti ma cercano di raggiungere almeno la sesta posizione per partecipare ai playoff, mentre gli ospiti sono tredicesima con 29 punti e il suo obiettivo è salvarsi senza passare dai playout e mantenere la propria posizione nella massima serie del Campionato Primavera anche nel prossimo anno. Il Genoa arriva alla sfida di oggi da una sconfitta per 4-0 contro l’Inter mentre la Cremonese ha pareggiato 1-1 in casa contro il Milan.

Diretta Genoa Cremonese in streaming video e tv, dove seguirla

Come per tutte le partite del Campionato Primavera, anche per la diretta Genoa Cremonese basterà sintonizzarsi al canale di Sportitalia o in diretta streaming video sul loro sito sportitalia.it.

Formazioni Genoa Cremonese, le possibile scelte dei tecnici

Per la partita delle 15.00 i padroni di casa di mister Jacopo Sbarvati dovrebbero scendere in campo con il solito 4-3-1-2 con Lysionok in porta, Arata, Barbini, Ferroni e Meconi in difesa, Grossi, Rossi e Arboscello i tre centrocampisti, Nuredini e Papastylianou coppia d’attacco supportata da Carbone. Gli ospiti del tecnico Elia Pavesi invece scenderanno in campo con il solito 3-5-2 con Malovec tra i pali, Bassi, Pavesi e Duca il terzetto di difensori centrali, Nagrudnyi e Triacca sulle fasce con Tessadri, Spaggiari e Lordkipanidze a completare il reparto, Galli e Gabbiani riferimenti offensivi.

Quota Genoa Cremonese, il possibile esito finale

La diretta Genoa Cremonese è una sfida difficile da pronosticare ma che dovrebbe regalare una gara divertente con tante occasioni da rete e ribaltamenti di fronte, alla fine il risultato più probabile potrebbe essere il pareggio che accontenterebbe entrambe le formazioni che non rischierebbero più lo spauracchio playout ma che farebbero ora fatica a raggiungere i playoff. A vincere potrebbe altrimenti essere il Genoa per la sua voglia di ritirarsi su dopo la sconfitta e soprattutto continuare a sperare di riuscire a entrare nella corsa per i payoff di fine stagione.

