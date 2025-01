DIRETTA INTER GENOA PRIMAVERA, PROSEGUE LA STRISCIA POSITIVA?

La diretta Inter Genoa Primavera mette di fronte due squadre con ambizioni diverse, ma entrambe desiderose di ottenere punti cruciali in ottica playoff. L’Inter, attualmente quarta in classifica, arriva a questa sfida con il morale alle stelle dopo aver battuto consecutivamente l’Empoli ma soprattutto il Sassuolo capolista battuto per 2-1. Due prove di forza che hanno dimostrato la solidità della squadra allenata da Christian Chivu. I nerazzurri cercano continuità per consolidare la propria posizione e avvicinarsi alle prime tre.

Il Genoa, invece, occupa l’ottavo posto e si presenta a questo appuntamento con qualche difficoltà. I rossoblù infatti sono reduci da una sconfitta proprio contro il Sassuolo, e vogliono riscattarsi per restare in corsa per la zona playoff. Punto di forza della formazione ligure è senza dubbio Ghirardello, autore di 11 reti in campionato e tra i migliori marcatori del torneo. Alla luce dei dati l’Inter sembrerebbe favorita dal fattore campo e dalla fiducia ritrovata, ma il Genoa ha dimostrato di sapersi esaltare nei momenti difficili, senza contare che all’andata fu proprio il grifone a trionfare per 3-1.

DIRETTA INTER GENOA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Genoa Primavera sarà visibile sabato 25 gennaio alle ore 13:00 su Sportitalia. Il match sarà inoltre visibile in streaming video sul sito Sportitalia.it e tramite l’app.

INTER GENOA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Inter Primavera si schiererà con Zamarian in porta, supportato dalla difesa composta da Aidoo, Re Cecconi, Alexiou e Motta. A centrocampo, Venturini, Bovo e Berenbruch cercheranno di dettare il gioco, con Mosconi, Lavelli e Zouin pronti a innescare le azioni offensive.

Il Genoa Primavera risponderà con Consiglio in porta e una difesa a tre formata da Ferroni, Barbini e Meconi. A centrocampo, Venturino, Fazio, Rossi e Contarini forniranno supporto al trequartista Romano, mentre il bomber Ghirardello e Papastylianou cercheranno di finalizzare in attacco.

