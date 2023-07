Diretta/ Genoa Fassa (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca Sabelli di testa! (15 luglio 2023)

DIRETTA GENOA FASSA (RISULTATO LIVE 1-0): SABELLI DI TESTA

E’ cominciata da quasi un quarto d’ora la diretta di Genoa Fassa, gara amichevole di precampionato. Il grifone conduce sul risultato live di 1-0, dopo aver rischiato nei primi minuti sugli sviluppi di una combinazione offensiva avversaria. Al settimo giro d’orologio passa la squadra di Gilardino, al primo vero affondo che vede Sabelli sbloccarla con un bel colpo di testa.

Genoa, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite: partenza di fuoco (5 luglio)

Nulla da fare per il portiere Leo Deflorian, che deve raccogliere il pallone in fondo al sacco. Per gli amanti dei numeri ricordiamo che il Genoa è schierato con un 3-4-1-2: Martinez tra i pali, Biraschi, Bani, Vogliacco e Sabelli in difesa. Strootman, Badelj, Martin a centrocampo. Aramu, Gudmundsson e Coda in attacco. Tutto facile, fin qui, per il Genoa targato Gilardino, che continua a premere sull’acceleratore dopo il gol del vantaggio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Mimmo Criscito dice addio al calcio: gol col Genoa e lettera/ Ora allenerà i giovani

DIRETTA GENOA FASSA: GILARDINO PREPARA IL SUO DEBUTTO IN SERIE A!

Genoa Fassa, in diretta sabato 15 luglio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Benatti di Moena sarà una sfida amichevole, la prima della formazione rossoblu dopo la promozione in Serie A conquistata nell’ultimo campionato cadetto sotto la guida di Alberto Gilardino. Il tecnico del Genoa, che fa il suo debutto come allenatore in Serie A dopo l’eccezionale lavoro svolto nella scorsa stagione in Serie B, avrà l’opportunità di osservare da vicino i nuovi giocatori in azione e di valutare le condizioni generali del suo gruppo, a soli cinque giorni dall’inizio della preparazione.

Video/ Genoa Bari (4-3) gol e highlights: Criscito firma il successo!

Per il Genoa questa sarà la prima delle tre partite amichevoli previste nella Val di Fassa. Le prossime sfide saranno contro il WSG Tirol, una squadra che milita nel massimo campionato austriaco, il prossimo 18 luglio, e successivamente contro il Venezia il 22 luglio. Si alzerà dunque progressivamente il livello dei test per cercare di arrivare al meglio all’esordio in campionato, con i Grifoni che hanno ritrovato la massima serie dopo un solo anno di purgatorio.

GENOA FASSA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Fassa non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club giallorosso, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo primo test sostenuto dagli uomini di Alberto Gilardino.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FASSA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Fassa, match che andrà in scena allo stadio Carlo Benatti di Moena. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. Da valutare la formazione del Fassa, dilettanti locali della Val di Fassa chiamati ad affrontare la formazione in ritiro così come era accaduto negli anni scorsi, ad esempio nelle stagioni in cui la Fiorentina era stata in ritiro a Moena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA